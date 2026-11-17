Tânărul care ar fi executat un bărbat cu 11 focuri de armă ar fi plănuit atacul cu luni înainte și ar fi urmărit victima cu un dispozitiv GPS montat pe mașină.

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Tribunalul Districtual din Göteborg, Suedia, ne-a pus la dispoziție imaginile surprinse de camerele de supraveghere din oraș, care i-au ajutat pe anchetatori să refacă traseul suspectului român.

Pe 9 septembrie anul trecut, în jurul orei 17:32, tânărul a pornit cu autobuzul spre cartierul în care avea să aibă loc atacul sângeros. Purta o căciulă gri și era îmbrăcat în negru. Ajuns în zonă, a fost surprins de camera de supraveghere a unei locuințe în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică.

Aceeași cameră a înregistrat sosirea victimei, la volanul unei mașini roșii. Trei minute mai târziu, bărbatul a fost împușcat mortal. O cameră a înregistrat doar sunetul mai multor focuri de armă.

O femeie care locuia în apropiere a declarat că suspectul a fugit abia după ce s-a asigurat că victima se află la pământ. A fost prins după câteva zile, când rucsacul cu arma crimei a fost găsit.

Procurorul de caz vorbește despre o reglare de conturi între două bande rivale asociate cu traficul de droguri, atacuri armate și atentate cu explozibili.

Maria Thorell, procurorul de caz de la Tribunalul Districtual din Göteborg: „Cu exact o săptămână înainte de această împușcătură, două victime care aparțineau rețelei au fost împușcate mortal. Este un conflict care durează de mulți ani între cele două rețele.”

Victima, urmărită cu un dispozitiv GPS

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit procurorilor suedezi, întreaga faptă a fost planificată în detaliu. Pe mașina victimei a fost montat un dispozitiv GPS, iar în momentul în care tânărul român a primit coordonatele locației, a mers acolo și a tras o rafală de 11 focuri de armă direct spre cel vizat.”

Instanța l-a condamnat pe român la închisoare pe viață pentru omor, dar și pentru amenințare agravată și infracțiuni grave privind regimul armelor.

Sorina Fritz, avocată româncă în Stockholm: „În evidență ies și împușcăturile în sine. Erau 11, cu mulți oameni în apropiere. Arma era o armă neobișnuit de mare. Era mitralieră.”

Românul s-a născut în Galați și are dublă cetățenie. A crescut în Suedia, unde locuia împreună cu mama lui. În fața procurorilor a tăcut.

Martin Bjurenlind, avocatul suspectului: „El susține că nu a făcut acest lucru. Nu a vorbit deloc de când a fost arestat și până în prezent.”

Decizia instanței a fost atacată cu apel, iar avocatul a solicitat achitarea sau, dacă românul este găsit vinovat, reducerea pedepsei de la închisoare pe viață la 18 ani de detenție.