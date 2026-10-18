Cosmin Savu continuă să prezinte episoade șocante, inclusiv din Italia, în această a doua parte a seriei ”Iubirea nu omoară”, care a primit nenumărate reacții și mesaje profund emoționante.

Mergem acum în județul Cluj, unde o gelozie s-a transformat în fapte de o violență greu de redat.

Atenție, urmează imagini și informații, care vă pot afecta emoțional!

Deși nu introduce termenul direct în Codul Penal, legea femicidului redefinește violența extremă împotriva femeilor, recunoscând-o ca o formă de crimă motivată de control, dominație sau ură. Pedepsele pentru agresori devin mai dure, iar cazurile de omor calificat sunt extinse, iar societatea nu trebuie să mai tolereze astfel de acte brutale.

Corespondent PRO TV: „Pedepsele pentru violențe împotriva femeilor și femicid au fost agravate, dar scopul nu este să băgăm bărbații. Ucigașii după gratii, ci să oprim spirala violenței”.

Alexandra avea 36 de ani când a fost ucisă de cel care se voia partenerul fiicei sale. A fost o dimineață de coșmar în carterul periferic din Luna, Cluj.

Corespondent PRO TV: „Un bărbat aflat sub ordin de protecție a venit să-și agreseze fosta iubită. A fost chiar mai violent de atât, a dat cu cuțitul”.

Adela, fiica femeii ucise: „Te rog eu frumos. Mircea, lasă-mă în pace, nu fă nimic că eu și pentru mine și pentru tine”, și el mi-o dat cu cuțitul, trei cuțite, mâna dreaptă, mâna stângă.

Le-a atacat furibund și pe sora și pe mama sa, Alexandra, care nu a supraviețuit.

Leontin este partenerul victimei ucise, semnalele au fost chiar înainte de crimă.

Leontin: „Înainte cu o zi. Înainte i-a spus lu' Adela că dacă nu-și retrage plângerea îi taie nasul la muma-sa. Seara era pe live și a spus că pune Luna pe hartă. Și nu s-o luat nicio măsura, nici înainte cu o zi, nici cu seara, nici măcar dimineața”.

Ce au făcut autoritățile înaintea crimei

Cu câteva săptămâni înainte, Poliția a dat un ordin provizoriu cu brățară de monitorizare. Judecătoria Luduș l-a întărit, dar a considerat că distanța trebuie scurtată și l-a obligat pe abuzator să păstreze o distanță de numai 15 metri, pentru că locuia în același cartier.

Adela, fiica femeii ucise: „Știam ce poate capul și știm de ce e în stare și mi-a fost frică pentru că. Nu a fost frică de el și nu știam ce poate să facă. Și eu prelungit, dar am cerut. Am cerut să aibă brățară”.

Modul în care a fost dată decizie a fost confuz. Judecătoria nu a precizat nimic de brățara electronica, polițiștii au considerat că este nevoie să o lase conform ordinului de protecție provizoriu.

Adela, fiica femeii ucise: „Când s-o întâmplat, el avea brățara la picior, pentru că înainte cu câteva ore el făcea probe cu piciorul la ora 05:00 și suna telefonul. Eu am crezut că poate merge la lucru sau ceva când mă atunci a sunat dimineața, când el dădea să meargă la lucru”.

În 16 zile cât a funcționat brățara de monitorizare au fost 1.244 de evenimente, dintre care 294 de alerte de apropiere de victima la dispeceratul Poliției de la Câmpia Turzii.

Mircea, inculpat: „Nu e adevărat, așa ceva nu a fost. Păi să vede pe hartă... numai ei au văzut, eu nu am fost în zona aia deloc. Deci domnii nu și-au făcut treaba deloc... domnii de la poliție, de acolo”.

Legea prevede deplasarea polițiștilor și verificarea datelor respective. Pentru încălcarea ordinului de protecție, individul putea fi reținut. În dimineața fatidică nu a venit însă nimeni.

Reporter: În cât timp au venit polițiștii în dimineața aia?

Marius: După nu știu. După o oră și ceva. 7 și ceva...

Reporter: După ce tu ai ucis?

Marius: Da...

Adela, fiica femeii ucise: „O venit prima dată Poliția Locală, după au venit mascații, au venit după foarte mult timp”.

Aurel Giurgiu, primar Luna, Cluj: „Ne pare rău păcat că s-a întâmplat, cunoscând în special copiii și inclusiv pe inculpat. Pe criminal. Cunoscându-l ca un copil cuminte, mă rog, dar dragostea face sacrificii, așa să mai și glumim puțin pe chestia asta”.

Dan Rusu, criminolog si psiholog: „Nu este o problemă ce ține de familie și sau din sfera intimă, ci este o problemă socială care îi privește pe toți a stat deoparte. Deci, pentru a putea scădea incidența de violență, avem nevoie de educație. Avem nevoie ca la nivel cultural să începem să discutăm despre modul în care bărbații se comportă cu femeile”.

Nu doar primarul, ci și autoritățile judiciare par că au luat povestea în glumă.

Leontin Crețu, localnic: „În opinia mea, poliția de aici de la noi din Luna e putredă. Șeful poliției de aici de la Luna îl ducea la el la lucru și nu-l plătea. Noi am avut cu el un dosar de violare de domiciliu și alte violențe înainte cu 3 ani. Poliția nici n-o venit să ne ia declarație, deși am sunat la 112”.

Reporter: Acolo în comunitate se zicea că te te sprijină șeful poliției, că lucrai la el la casă... Ai lucrat?

Marius, inculpat: Da, l-am ajutat... dar n-aveam... pentru ce?

Reporter: A spus că te tolerează și că de asta nu erai tras la răspundere pentru multe amenințări pe care le făceai și altor vecini.

Marius, inculpat: I-am amenințat pe alți vecini? Nu-i adevărat, nu am amenințat pe nimeni.

Conducerea Inspectoratului Județean de Politie Cluj refuză un interviu filmat pe acest subiect, motivând interimatul funcției. Cu toate acestea, la peste 6 luni de la incident, cercetările interne încă nu au stabilit dacă tragedia putea fi evitată.

Razvan Horațiu Radu, fost agent guvernamental CEDO și CJUE: „Trebuie să ții cont și de modul cum tu implementezi aceste măsuri încât să ai un efect util, trebuie să găsești un echilibru în a proteja și victima din perspectiva asta a faptului că victima e primordială”.

Există într-adevăr un mare deficit de personal în Serviciile de monitorizare electronică. Conform hotărârilor date de guvern, MAI ar fi trebuit să suplimenteze cu câteva mii de oameni supravegherea ordinelor de protecție.

Fostul agent guvernamental la CEDO și CJUE urmărește rapoartele europene despre femicid în România.

Răzvan Horațiu Radu, fost agent guvernamental CEDO și CJUE: „Grevio este un grup de lucru la nivelul Consiliului Europei care analizează violența de gen. Noi avem un cadru normativ. Problema ține de aplicabilitate, practic standardele internaționale în materie. Te obligă la 4 măsuri la prevenție, la luarea măsurilor de protecție la investigarea infracțiunilor de acest gen și, nu în ultimul rând, la nediscriminare, pentru că de multe ori femeile sunt discriminate în anchetele care se efectuează și de asta multe din condamnările de la CEDO în materie, ating și problema discriminării. Ele sunt tratate prin culpabilizare”.

Alexandra nu a fost salvată de ordine provizorii, brățări electronice sau intervenții tardive. Într-un sistem copleșit de lipsuri și complicități, viețile continuă să fie pierdute.