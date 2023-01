Filmul accidentului de elicopter din Kiev, soldat cu 14 morți. Autoritățile investigheză și un posibil sabotaj

Au murit 14 oameni, printre ei ministrul de interne al Ucrainei și un copil. Alți 25 au fost răniți. Deocamdată prăbușirea elicopterului este considerată un accident, dar serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat că ia în calcul şi alte variante - inclusiv sabotajul.

Ministerul de Interne din Ucraina a modernizat în România 15 elicoptere de tipul celui care s-a prăbușit, pe care le-a cumpărat la mâna a doua de la Airbus.

Flăcări care s-au întins pe sute de metri au izbucnit în urma impactului elicopterului cu solul, în fața grădiniței din Brovari, o suburbie a Kievului.

Sunt cel puțin 14 morți - potrivit oficialilor ucraineni.

The names of 9 dead who were on board the crashed helicopter in #Kyiv are known:

????Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi

????First Deputy Minister Yevhen Yenin

????Monastyrsky's assistant Tatyana Shutyak

????Mykhailo Pavlushko, Head of the Minister's Security

1/2 pic.twitter.com/wBssiA0yxR