Analiștii sugerează că aceasta s-ar putea pregăti pentru a-i succeda la putere tatălui ei, relatează Reuters și AFP.

Fiica lui Kim, cunoscută sub numele de Ju Ae și despre care se crede că ar avea circa 13 ani, a avut apariții publice din ce în ce mai dese alături de tatăl ei, în ultimele luni.

Apariții tot mai frecvente în public

În cele mai recente fotografii, ea este văzută privind afară, prin trapa șoferului, cu o expresie intensă și concentrată și cu părul fluturând, în timp ce tatăl ei se sprijină zâmbitor de turelă, alături de trei ofițeri în uniformă.

Mai devreme, în cursul acestei luni, ea a fost fotografiată într-un poligon de tragere, țintind cu o pușcă.

Nu există nicio confirmare oficială din partea Coreei de Nord privind numele sau vârsta ei.

Exerciții militare și modernizarea armamentului

Kim Jong Un a supervizat joi un exercițiu militar cu un nou tip de tanc, despre care agenția KCNA susține că „a demonstrat capacități ofensive și defensive superioare” împotriva dronelor și a rachetelor antitanc.

În ultimii ani, Kim a urmărit modernizarea armamentului convențional al țării, inclusiv a rachetelor tactice, în paralel cu dezvoltarea unui arsenal strategic care include rachete balistice cu rază lungă de acțiune și arme nucleare.