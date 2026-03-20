Sinergia face ca alimentul să fie mai eficient decât suplimentul. Și tot sinergia intră în acțiune atunci când combinăm mai multe alimente între ele. A mânca sănătos înseamnă să asociezi ingredientele! Tradițiile culinare și obiceiurile în materie de gătit se bazează pe sinergia nutrițională.

Vreți un exemplu de sinergie?

Calciu + magneziu + vit. D pentru sănătatea sistemului osos! Chiar dacă luăm suplimente de vit. D, ele nu pot fi metabolizate eficient fără magneziu. Fie că este sintetizată în organism prin expunerea la soare sau este adusă din alimentație, vit. D se activează în prezența magneziului. Fără el, moleculele precursoare de vit. D circulă prin organism și nu pot fi folosite.

Sinergia care se stabilește între magneziu și vit. D operează în mai multe direcții: reglarea nivelului de calciu, menținerea sănătății oaselor, prevenirea sindromului metabolic și a bolilor cardiovasculare. Magneziul potențează peste 600 de enzime diferite și influențează direct nivelul de calciu din organism. Doza optimă de magneziu este de 350-400 mg/zi, însă mai mult de jumătate din populația occidentală are deficit atât la aportul de magneziu, cât și la producția de vit. D.

Fără magneziu, sistemul nervos își pierde echilibrul, oasele și dinții își pierd rezistența, iar mușchii nu pot funcționa. Contracția musculară este dependentă de magneziu, iar activitatea inimii și presiunea arterială sunt influențate de nivelul lui în sânge. Corpul uman nu este capabil să sintetizeze magneziu, deci trebuie adus din alimentație.

Care sunt cele mai bune surse?

Pe primul loc avem semințe și oleaginoase (migdale, caju, alune), apoi leguminoase (fasole boabe, soia, linte, năut și quinoa). Dintre legume merită lăudat spanacul, la fructe e campioană banana, iar bobul de cacao e cireașa de pe tort. Vreți să scăpați de oboseala musculară, să creșteți rezistența oaselor și să reduceți riscul de osteoporoză? Asociați alimentele bogate în vit. D (pește gras, ficat, ou) cu cele bogate în magneziu și produse lactate bogate în calciu.

Și pentru că avem dezlegări la pește până și în post, vă prezint și sinergia inimii: polifenoli + acizi grași omega 3! Polifenolii sunt molecule cu efect antioxidant, prezente în majoritatea fructelor și legumelor, iar sinergia dintre omega 3 și polifenoli a fost descoperită și demonstrată cu ajutorul regimului mediteranean. Împreună neutralizează eficient radicalii liberi, responsabili de îmbătrânire și îmbolnăvire.

Prezența de polifenoli în faza de digestie a grăsimilor omega 3 le protejează de oxidare și permite trecerea în circulație a unor molecule de acizi grași cu eficiență crescută. Vreți să protejați buna funcționare a inimii, să fluidizați circulația sângelui, să reduceți nivelul de trigliceride și hipertensiunea? Combinați alimentele bogate în omega 3 (pește, ouă) cu fructele și legumele bogate în polifenoli (nuci, semințe de in, spanac, avocado, mere și struguri). Când asociați, sunteți câștigați!