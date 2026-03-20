În cursul zilei, când a primit-o pe șefa guvernului japonez la Casa Albă, președintele american a declarat că nu există planuri pentru trimiterea trupelor americane la sol în Iran, însă afirmația sa a lăsat loc de interpretări.

Un reporter și un cameraman au supraviețuit unei explozii care a avut loc în timp ce transmiteau din sudul Libanului, acolo unde au loc schimburi de focuri între armata israeliană și Hezbollah. „Infrastructura cheie a Marinei iraniene în Marea Caspică a fost lovită”, au transmis forțele Israelului.

În schimb, Iranul a dat publicității imagini în care susține că a doborât un avion de luptă american F 35. Pilotul e în stare stabilă, scrie CNN, cu mențiunea că a aterizat de urgență într-o bază militară din Orientul Mijlociu.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: ”Israelul a acționat singur împotriva complexului de gaze Asaluyeh. Al doilea lucru: președintele Trump ne-a cerut să amânăm viitoarele atacuri și asta vom face. Vreau să închei aceste remarci introductive și să lămuresc o știre falsă și anume aceea că Israelul ar fi atras cumva Statele Unite în acest conflict cu Iranul. Chiar crede cineva că cineva îi poate dicta președintelui Trump ce să facă? Haideți, zău!”.

”Reporter: Intenționați să trimiteți trupe americane sau mai multe trupe în regiune?

Donald Trump: Nu, nu trimit trupe nicăieri. Dacă aș face-o, cu siguranță nu v-aș spune, dar nu trimit trupe".

”Țările din Golf sunt complet furioase”

Donald Trump a dat acest răspuns în timpul unei întâlniri cu premierul japonez, la Casa Albă. Întrebat de ce Statele Unite nu și‑au informat aliații din Europa și Asia înainte de a lansa atacuri asupra Iranului, Trump a răspuns cu o remarcă legată de atacul de la Pearl Harbor, care i-a deranjat pe unii dintre cei prezenți.

Donald Trump: ”Cine se pricepe mai bine decât Japonia să facă suprize? De ce nu ne-ați spus despre Pearl Harbor?”.

Trump a făcut aluzie la atacul de la Pearl Harbor, lansat de Imperiul Japonez asupra flotei americane din Pacific, în Hawaii, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în urma căruia au murit peste 2.400 de americani.

David Blevins, corespondent Sky News: ”Întâlnirea a fost una dificilă pentru Sanaa E. Takaichi, nu în ultimul rând pentru că Japonia este unul dintre aliații care au ales să nu răspundă apelului președintelui Trump de a veni în ajutor în legătură cu Strâmtoarea Ormuz. Premierul nipon a spus dinainte că știa că va fi o întâlnire dificilă, dar ulterior și-a nuanțat declarația spunând, citez, „doar tu, Donald, poți aduce pacea”. Premierul japonez s-a aliniat în oarecare măsură cu Statele Unite, repetând că Iranul nu poate deține o armă nucleară și condamnând Iranul pentru atacurile asupra vecinilor săi și pentru perturbarea Strâmtorii Ormuz”.

Sally Lockwood, Sky News, Dubai: ”Acesta este un război al energiei, nu doar un război militar. Țările din Golf sunt complet furioase”.

Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani, premierul Qatarului: ”Atacul de la Ras Laffan este o foarte periculoasă escaladare din partea iranienilor”.

Resturile de la o rachetă interceptată au lovit rafinăria din Haifa care procesează cam 60 la sută din producția de carburant a Israelului. Iranienii au atacat cu drone și două rafinării din Kuweit. Iar în Golful Persic, o altă navă a luat foc în apropierea coastei Emiratelor Arabe Unite și alta a suferit avarii de la un atac, în apropiere de Qatar, lângă strâmtoarea Ormuz.

”Costă mult să-i elimini pe tipii cei răi”

Atât timp cât continuă războiul, Uniunea Europeană nu va ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz - a transmis cancelarul Germaniei.

Friedrich Merz: ”Există multe lucruri pe care le putem face, inclusiv deschiderea căilor maritime și menținerea acestora libere pentru navigație. Dar nu vom face asta cât timp ostilitățile continuă; am putea face asta doar după ce luptele se vor încheia. Ar fi nevoie, de asemenea, de un mandat internațional, pe care în prezent nu îl avem. Mai sunt încă mulți pași de parcurs”.

”Pete Hegseth: Operațiunea „Furia Epică” este diferită. Este concentrată ca un laser. Este decisivă. Obiectivele noastre sunt neschimbate, pe drumul cel bun și în plan.

Reporter: Există relatări că Pentagonul a solicitat încă 200 de miliarde de dolari pentru efortul de război. Puteți explica de ce este nevoie de un pachet financiar atât de mare?

Pete Hegseth: Costă mult să-i elimini pe tipii cei răi”.