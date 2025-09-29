O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO

29-09-2025 | 14:17
masina furata
Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Germania, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I.

 

Mihaela Ivăncică

În data de 28.09.2025, ora 14:30, la Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, s-a prezentat pentru controlul de frontieră, pe sensul de intrare în țară, la volanul unui autoturism, un bărbat, cetățean sârb, în vârstă de 35 de ani, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Bărbatul a declarat că nu știa că autoturismul este semnalat pentru confiscare.

La control, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport este semnalat în baza de date ca bun pentru confiscare, alerta fiind emisă de către autorităţile din Germania. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu știa faptul că mașina se află în atenția autorităților, se mai arată în comunicat.

Autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 100.000 lei (19.697 euro), a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Sursa: Politia de Frontiera Romana

masina furata, mehedinti, politia de frontiera

29-09-2025 14:17

Poliţia de Frontieră anunţă că, începând din 12 octombrie, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, va operaţionaliza Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument modern de control la frontiera externă a Spaţiului Schengen.

Poliţia de frontieră din Ruse, în apropiere de graniţa cu România, a interceptat un camion frigorific care transporta ilegal 16 migranţi, a anunţat joi Ministerul bulgar de Interne.

