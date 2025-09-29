O mașină de 20.000 de euro a fost confiscată de polițiști în Mehedinți. Ce nereguli au descoperit în urma unui control. FOTO

Polițiștii de frontieră din Mehedinți au descoperit un autoturism căutat de autoritățile din Germania, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I.

„În data de 28.09.2025, ora 14:30, la Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, s-a prezentat pentru controlul de frontieră, pe sensul de intrare în țară, la volanul unui autoturism, un bărbat, cetățean sârb, în vârstă de 35 de ani”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Bărbatul a declarat că nu știa că autoturismul este semnalat pentru confiscare.

„La control, polițiștii de frontieră au constatat că mijlocul de transport este semnalat în baza de date ca bun pentru confiscare, alerta fiind emisă de către autorităţile din Germania. Cu privire la aspectele constatate, bărbatul a declarat că nu știa faptul că mașina se află în atenția autorităților”, se mai arată în comunicat.

Autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 100.000 lei (19.697 euro), a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

