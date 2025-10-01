Germania a aprobat exporturi de arme de 2,46 milioane de euro către Israel, după o suspendare parţială a acestora

Germania a aprobat exporturi de arme către Israel în valoare de peste 2,4 milioane de euro, chiar și după introducerea unei suspendări parțiale a livrărilor, potrivit unui răspuns oficial citat de dpa.

Exporturile constau în "alte bunuri militare" şi nu includ arme de război, potrivit ministerului.

Măsura a fost un răspuns la acţiunile militare tot mai agresive

Cancelarul Friedrich Merz a ordonat pe 8 august ca exporturile de echipament militar care ar putea fi utilizat în conflictul din Fâşia Gaza să fie suspendate temporar. Măsura a fost un răspuns la acţiunile militare tot mai agresive ale Israelului în Gaza şi a marcat o schimbare în politica Germaniei faţă de Israel.

Înainte de această decizie, Berlinul îşi intensificase treptat criticile la adresa guvernului premierului Benjamin Netanyahu, însă se abţinuse de la sancţiuni.

În primele cinci săptămâni de la implementarea suspendării, nu au fost acordate aprobări de export. Aprobările actuale, care acoperă perioada până la 22 septembrie, indică faptul că transporturile în valoare de 2,46 milioane de euro au avut loc între 13 şi 22 septembrie. Prin comparaţie, între 1 ianuarie şi 8 august 2025, licenţele de export către Israel au totalizat aproximativ 250 de milioane de euro.

Oprirea parţială a exporturilor de arme a provocat critici în Israel

Natura exactă a bunurilor exportate rămâne neclară. Răspunsul ministerului enumeră opt categorii, inclusiv rachete, torpile,

nave de război şi echipamente navale. Însă, în condiţiile în care exporturile nu sunt clasificate ca arme de război, iar valoarea totală este relativ mică, transporturile implică probabil accesorii sau echipamente.

Oprirea parţială a exporturilor de arme a provocat critici în Israel. Netanyahu a acuzat Germania că recompensează organizaţia militantă palestiniană Hamas pentru terorism, exprimându-şi dezamăgirea direct faţă de cancelarul Merz.

