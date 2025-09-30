Un bărbat a câștigat 15,3 milioane de euro la loterie în Germania după ce a găsit un bilet uitat în jachetă

30-09-2025 | 07:57
Un german a câștigat 15,3 milioane de euro (18 milioane de dolari) la loterie, după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul hainei la șase luni după ce îl cumpărase.

Ioana Andreescu

Bărbatul din Frankfurt rămăsese complet neștiutor în privința câștigului său toată primăvara și vara, în ciuda unei campanii cu afișe menită să îl găsească, a anunțat luni compania Lotto Hessen.

Dar, odată cu răcirea vremii în Germania, bărbatul a îmbrăcat o jachetă pe care nu o mai purtase din martie – și a descoperit biletul în buzunar.

„Abia în weekend am găsit din nou biletul, împăturit în buzunarul interior al jachetei. Când am verificat numerele pe telefon și am văzut suma câștigată, am fost complet șocat – noroc că stăteam jos, altfel mi-ar fi cedat genunchii”, a spus bărbatul, citat într-o declarație a Lotto Hessen.

Bărbatul chiar auzise despre campania de a găsi câștigătorul norocos

„Am auzit la radio la vremea respectivă și m-am gândit: «Cât de prost să fii să nu-ți ridici câștigul?»”, a spus el. „Nu mi-a trecut prin cap nicio clipă că eu aș putea fi persoana pe care o căutau.”

Jackpot record de 120 de milioane de euro câștigat la Berlin. Norocosul câștigător nu și-a revendicat premiul

Întrebat ce plănuiește să facă cu banii, bărbatul a spus că va cumpăra mai întâi o canapea nouă pentru sufragerie. În rest, el și soția sa plănuiesc să folosească cea mai mare parte a sumei pentru a le asigura viitorul copiilor, a adăugat el. Amândoi au jurat să nu spună nimănui altcuiva despre câștig.

Sursa: France 24

