Bulgaria vrea să preia controlul rafinăriei Lukoil și să o vândă pentru a evita sancțiunile SUA

06-11-2025 | 13:14
Lukoil Bulgaria
Bulgaria pregătește modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, aflată sub sancţiuni şi să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja uzina de sancţiunile SUA, scrie presa locală.

Lorena Mihăilă

Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și a fost o parte esențială a imperiului comercial din străinătate al Lukoil, care a început să se destrame în ultimele zile, după ce SUA s-au alăturat Marii Britanii luna trecută în impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, ca urmare a războiului Moscovei în Ucraina, scrie Reuters.

Proiectul de lege, despre care a scris publicaţia bulgară Mediapool, ar permite unui administrator special, dacă va fi numit, să supravegheze vânzarea rafinăriei de petrol Burgas, iar proprietarul Lukoil nu ar avea dreptul să se pronunţe sau să facă apel, potrivit rapoartelor.

„Există multă logică în acest lucru, motiv pentru care astăzi vom prezenta un proiect de lege privind guvernatorul special”, a declarat Boyko Borissov, fost prim-ministru și lider al partidului GERB, care conduce guvernul de coaliție al Bulgariei, potrivit postului public de televiziune BNT.

Numirea unui administrator special care să preia controlul operațional temporar al operațiunilor Lukoil din Bulgaria ar „asigura securitatea energetică, ar preveni o criză de aprovizionare și ar atenua în mod proactiv riscul de sancțiuni viitoare sau secundare”, potrivit lui Martin Vladimirov, directorul departamentului de energie și climă al Centrului pentru Studiul Democrației din Bulgaria.

benzinarie, lukoil
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

La 30 octombrie, Lukoil a anunţat că firma internaţională de tranzacţionare a mărfurilor Gunvor va achiziţiona activele sale străine. Deocamdată nu este clar cum va gestiona Gunvor aceste tranzacţii uriaşe şi dacă va prelua toate activele străine ale Lukoil.

Marţi, într-un interviu acordat Bloomberg Television, directorul executiv al Gunvor, Torbjorn Tornqvist, a declarat că „există active care, probabil, ar fi mai bine păstrate în alte mâini”, dar nu a dat mai multe detalii.

Lukoil a fost supusă presiunilor de a vinde rafinăria din Burgas din cauza sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei. Compania a stabilit un preţ de 2 miliarde de dolari, a relatat agenţia de ştiri RIA în ianuarie.

Bulgaria a introdus prevederea privind numirea unui manager special pentru infrastructura critică din Burgas în 2023.

Sursa: Reuters

Etichete: Bulgaria, rafinarie, lukoil,

Dată publicare: 06-11-2025 12:55

