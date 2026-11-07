Potrivit publicației Onet, autoturismul era înmatriculat pe numele tatălui suspectului, care deținea permis pentru arme de foc și avea în total 11 arme.

Ministerul polonez de Interne a confirmat că autorul atacului este cetățean polonez. Publicația Onet l-a identificat drept Michał O., din Ostrowiec Świętokrzyski. Bărbatul avea permis pentru două arme de foc și nu avea antecedente penale, potrivit informațiilor publicate de jurnaliștii polonezi.

Mașina pe care o conducea era înregistrată pe numele tatălui său, în vârstă de 52 de ani, care locuiește în regiunea Świętokrzyskie. Acesta deținea permis pentru arme și avea în proprietate 11 arme de foc. Nici tatăl, nici fiul nu aveau antecedente penale, scrie Onet.

Ce au găsit polițiștii în mașina atacatorului

Potrivit adjunctului inspectorului Katarzyna Cisło, purtătoarea de cuvânt a Comandamentului Regional al Poliției din Cracovia, bărbatul era îmbrăcat în haine de inspirație militară și folosea o armă lungă, cu aspect militar. Polițiștii au confiscat din mașina acestuia mai multe arme și muniție.

În portbagaj au fost găsite, printre altele, un rucsac militar, mai multe recipiente și o baionetă. Inițial, poliția a transmis că atacatorul ar fi folosit o armă de tip AR-15.

Ulterior, Onet a precizat că fotografia realizată după reținerea suspectului arată o armă Heckler & Koch HK416. Publicația a explicat că cele două modele seamănă foarte mult, fiind construite pe baza aceluiași design. Reprezentanta poliției se referise însă la familia de arme de tip AR-15, fără să indice un model exact.

Suspectul a fost rănit de polițiști în timpul operațiunii de capturare și transportat la spital. Acesta se află în stare stabilă.

Atacul a provocat panică în centrul Cracoviei

Potrivit martorilor, în jurul orei locale 15:00, o mașină care circula cu viteză a intrat în Piața Centrală din Cracovia. Din autoturism, un bărbat mascat a început să tragă asupra trecătorilor.

Oamenii au fugit în toate direcțiile și s-au adăpostit în cafenelele, restaurantele și clădirile din apropiere.

Bilanțul anunțat de autoritățile din regiunea Małopolska este de șase persoane ucise și 15 rănite. Doi polițiști se numără printre răniți, potrivit informațiilor transmise anterior de forțele de ordine.

Ministerul polonez de Interne a confirmat că atacatorul este cetățean polonez și că a acționat singur.

Starea polițistului erou

Polițistul erou care l-a oprit pe suspectul înarmat din Cracovia, în timpul atacului în care cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 15 rănite, se luptă în prezent pentru viața sa în spital.

Polițiștii au intervenit rapid la fața locului după ce un bărbat îmbrăcat în echipament militar și înarmat cu o pușcă a început să tragă „la întâmplare” asupra oamenilor aflați în Piața Centrală din orașul polonez, aglomerată de trecători.

Imaginile distribuite online surprind momentul dramatic în care un polițist se apropie de presupusul atacator, care zăcea pe spate, îmbrăcat din cap până în picioare în echipament de camuflaj verde. În fundal se aud sirenele.