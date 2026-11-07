'Nu există decât un autor şi el este polonez', a afirmat o purtătoare de cuvânt a forţelor de poliţie. Aceeaşi informaţie a fost transmisă de portalul de ştiri privat polonez Onet, care cita poliţia, relatează Agerpres.

'Bărbatul nu avea documente de identitate asupra lui. Poliţia a reuşit să-i stabilească identitatea prin muncă operativă', a indicat Onet, potrivit Reuters.

Făptașul a fost neutralizat de poliție

În jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), 'un bărbat a intrat cu maşina în piaţa principală din Cracovia şi a început să tragă la întâmplare în trecători. Făptaşul a fost neutralizat de poliţie şi rănit cu focuri de armă. În prezent, este transportat la spital. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise şi cel puţin zece rănite', a declarat anterior un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP.

'Potrivit informaţiilor de la agenţi de poliţie, bărbatul purta o uniformă în stil militar', le-a declarat un purtător de cuvânt reporterilor, citat de Reuters. 'În timpul arestării, poliţiştii şi-au folosit armele, iar bărbatul a ripostat; ca rezultat, doi poliţişti se află printre răniţi', a adăugat el.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a scris pe platforma X că poliţia investighează un incident armat şi că este ţinut la curent de către Ministerul de Interne. El a deplâns 'un atac tragic'.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a exprimat 'imensa îngrijorare', declarând pe X că se află 'în contact cu autorităţile competente' şi aşteaptă 'o explicaţie completă a circumstanţelor acestor evenimente dramatice'. 'Securitatea polonezilor este o prioritate absolută', a adăugat Nawrocki.

Ministrul de interne, Marcin Kierwinski, a anunţat că se va deplasa la locul atacului sâmbătă seara.

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, și-a exprimat sprijinul într-un mesaj pe rețelele sociale. „Suntem șocați de îngrozitorul atac armat din Cracovia. Transmitem condoleanțe sincere lui @sikorskiradek și familiilor victimelor, precum și urări de însănătoșire grabnică celor răniți. Echipa noastră consulară se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia”, a transmis Neculăescu pe X.