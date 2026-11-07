"Sunt profund întristat în urma tragicului atac armat din Cracovia şi gândurile mele sunt alături de victime, familiile lor şi toţi cei afectaţi. România este solidară cu Polonia şi poporul său în acest moment dificil", se arată într-un mesaj al preşedintelui României postat pe platforma X, potrivit Agerpres.

Autorităţile poloneze nu au confirmat existenţa unor cetăţeni români printre victimele atacului armat din centrul Cracoviei, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Reprezentanţii Ambasadei României în Republica Polonă continuă dialogul cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară.

Şase persoane au fost ucise şi 15 rănite în atacul armat produs sâmbătă după-amiază în piaţa centrală din Cracovia, în sudul Poloniei, potrivit ultimului bilanţ anunţat de autorităţile poloneze, citat de agenţiile de presă. Agresorul este un cetăţean polonez care a acţionat singur, a declarat poliţia pentru AFP.