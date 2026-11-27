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Atacul a început la ora locală 01.30 (00.30 GMT).

Clienţii AFP utilizează platforma respectivă pentru consultarea şi descărcarea conţinutului agenţiei de presă.

"Imediat ce intruziunea a fost detectată, echipele noastre au izolat platforma pentru a o proteja. Din precauţie, AFP Forum rămâne deci temporar inaccesibilă", a precizat AFP.

Abonaţilor li se propun soluţii alternative.

"Sunt în curs analize cu sprijinul unor experţi externi. În acest stadiu nu dispunem de niciun element privind identitatea autorilor atacului", a mai comunicat agenţia.

Atacurile informatice împotriva unor companii şi organizaţii publice din Franţa s-au intensificat în ultimele săptămâni, observă AFP. Unele atacuri urmăresc să sustragă date; altele, eventual provenite din afara ţării, încearcă să destabilizeze.

AFP se prezintă ca una din cele trei agenţii de presă mondiale, alături de AP şi Reuters; are 1840 de jurnalişti din 135 de ţări şi 210 birouri în întreaga lume, furnizând informaţii text în şase limbi, fotografii şi materiale video. Conform raportului anual pentru 2025, agenţia produce în medie 2300 de ştiri text, 3000 de fotografii şi 300 de materiale video pe zi.