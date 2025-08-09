Expert: Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie

09-08-2025 | 18:07
Trump Putin
Getty

Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.

Mihaela Ivăncică

Profesorul Stephen Hall, expert în relaţii ruseşti şi post-sovietice la Universitatea din Bath, spune pentru BBC că summitul va fi "jucat în presa rusă" ca dovadă că ţara "nu mai este izolată".

"Îi conferă (lui Putin) legitimitate pentru că se va întâlni cu Donald Trump - aşa-numitul lider al lumii libere", spune el.

Chestionat cu privire la cât de mare va fi succesul summitului pentru Putin dacă nu va ieşi nimic, Hall spune că el crede că Putin nu vrea de fapt să negocieze sfârşitul războiului.

Putin doreşte "negocieri, dar nu doreşte un sfârşit negociat", spune Hall, iar în schimb summitul va arăta că Rusia este "necesară pentru America".

putin trump
Analiză Time: Putin se apropie rapid de colaps financiar. Asul din mâneca lui Trump la întâlnirea din Alaska

NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
