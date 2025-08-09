Analiză Time: Putin se apropie rapid de colaps financiar. Asul din mâneca lui Trump la întâlnirea din Alaska

Stiri externe
09-08-2025 | 16:37
putin trump

În plin context diplomatic tensionat, președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta un posibil acord de pace în Ucraina.

autor
Mihaela Ivăncică

În paralel, Trump a lansat un avertisment dur, amenințând cu impunerea unor tarife comerciale grele asupra statelor care continuă să cumpere petrol rusesc. Potrivit liderului american, el „ține toate cărțile în mână”, în timp ce Putin nu mai are nicio opțiune reală, scrie publicația Time într-o analiză.

Există temerea ca această întâlnire să nu devină încă un episod în care Trump promite sancțiuni dure, dar cedează prea devreme. Realitatea economică a Rusiei sugerează însă că Putin nu mai are spațiu de manevră. Deși se prezintă ca un lider puternic, el se apropie rapid de colaps financiar.

O economie rusească pe marginea prăpastiei

Vladimir Putin ascunde de ani buni adevărata stare a economiei ruse, refuzând să publice date esențiale cerute de FMI – precum cele privind comerțul exterior, producția de petrol și gaze sau baza monetară. Până și autoritatea aeriană a încetat să mai publice date despre traficul de pasageri.

Invazia din Ucraina a dus la o prăbușire a fondurilor suverane și a rezervelor valutare ale Rusiei – acestea s-au înjumătățit. Putin consumă mai repede veniturile din petrol decât le poate înlocui, în timp ce bugetul țării este susținut de deficite record, alimentate de cheltuieli militare uriașe, mai scrie sursa citată.

Citește și
Vladimir Putin și Donald Trump
Vladimir Putin îi cere lui Donald Trump estul Ucrainei pentru a opri războiul. Planul de pace propus de Kremlin

Cu peste 1.000 de companii multinaționale care au părăsit Rusia, investițiile străine au dispărut, iar specialiștii IT au plecat în masă. Putin a rămas fără pârghii, iar economia este într-o derivă tot mai accentuată.

Tot mai mulți oficiali ruși din domeniul economic încep să vorbească despre situația reală – un gest rar într-un regim autoritar. Banca Centrală a Rusiei estimează zero creștere economică până la sfârșitul lui 2025, iar guvernatorul Nabiullina a avertizat că economia a ajuns la „limita capacității”. Ministrul Economiei a recunoscut că țara este „pe punctul de a intra în recesiune”.

Într-o tentativă disperată de a calma populația, Putin a cerut impunerea de plafoane la prețurile pentru produse de bază precum lapte, legume și carne. Aceste măsuri pot oferi o ușurare temporară, dar pe termen lung riscă să agraveze penuria și nemulțumirea publică.

Inflația a explodat în Rusia, ajungând aproape la 10% anual. Prețurile la alimentele de bază cresc accelerat: lactate – aproape 20%, pâine – 15%, fructe și legume – 30%. Costurile la carburanți, locuințe și utilități au urcat și ele în două cifre. Nu e de mirare că 58% dintre ruși consideră creșterea prețurilor cea mai mare problemă – doar 33% mai văd războiul ca prioritar.

Trump are avantajul economic total. Va ști să-l folosească?

Pe acest fond economic fragil, Trump poate intensifica presiunea asupra Rusiei. Blocarea exporturilor rusești de petrol și resurse ar putea lăsa regimul Putin fără bani chiar până la finalul anului. Este o ocazie rară în care liderul american poate „demasca bluff-ul lui Putin”.

Însă întâlnirea cu Putin nu este lipsită de pericole. Trump trebuie să evite să meargă nepregătit – o astfel de abordare ar fi similară cu o ruletă rusească. Și, cum spune expresia, trebuie să știe în ce camere sunt gloanțele, se mai arată în analiză.

Sursa: Time

Etichete: Rusia, SUA, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 09-08-2025 16:37

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Moment istoric în Caucaz, în absența Rusiei. Cu Trump de față, Azerbaidjanul și Armenia au făcut pace după decenii de lupte
Stiri externe
Moment istoric în Caucaz, în absența Rusiei. Cu Trump de față, Azerbaidjanul și Armenia au făcut pace după decenii de lupte

După aproape patru decenii de conflict sângeros care până de curând nu părea să se sfârșească, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump.

Vladimir Putin îi cere lui Donald Trump estul Ucrainei pentru a opri războiul. Planul de pace propus de Kremlin
Stiri externe
Vladimir Putin îi cere lui Donald Trump estul Ucrainei pentru a opri războiul. Planul de pace propus de Kremlin

Vladimir Putin își dorește ca să primească Donbadul la schimb cu încetarea războiului. Presa din SUA notează că un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie oferită pe tavă Rusiei.

Zelenski respinge schimburile de teritorii propuse de Trump: „Orice decizie fără Ucraina este împotriva păcii”
Stiri externe
Zelenski respinge schimburile de teritorii propuse de Trump: „Orice decizie fără Ucraina este împotriva păcii”

Volodimir Zelenski a reacționat după ce Donald Trump a anunțat că se întâlnește cu Vladimir Putin. Președintele Ucrainei respinge scenariul unor schimburi de teritorii între țara sa și Rusia.

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă
Stiri externe
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vinerea viitoare, pe 15 august, în statul american Alaska. Detaliile întrevederii au fost făcute publice de Trump, într-o postare pe o rețea socială.

Tarifele impuse de Trump vor accentua criza de consum din Statele Unite. Americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați
Stiri externe
Tarifele impuse de Trump vor accentua criza de consum din Statele Unite. Americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați

Experții avertizează că tarifele vamale impuse de administrația Trump vor adânci criza de consum din Statele Unite. Se scumpesc hainele, pantofii, mașinile și medicamentele, iar americanii cu venituri mici vor fi cei mai afectați.

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12