Analiză Time: Putin se apropie rapid de colaps financiar. Asul din mâneca lui Trump la întâlnirea din Alaska

În plin context diplomatic tensionat, președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta un posibil acord de pace în Ucraina.

În paralel, Trump a lansat un avertisment dur, amenințând cu impunerea unor tarife comerciale grele asupra statelor care continuă să cumpere petrol rusesc. Potrivit liderului american, el „ține toate cărțile în mână”, în timp ce Putin nu mai are nicio opțiune reală, scrie publicația Time într-o analiză.

Există temerea ca această întâlnire să nu devină încă un episod în care Trump promite sancțiuni dure, dar cedează prea devreme. Realitatea economică a Rusiei sugerează însă că Putin nu mai are spațiu de manevră. Deși se prezintă ca un lider puternic, el se apropie rapid de colaps financiar.

O economie rusească pe marginea prăpastiei

Vladimir Putin ascunde de ani buni adevărata stare a economiei ruse, refuzând să publice date esențiale cerute de FMI – precum cele privind comerțul exterior, producția de petrol și gaze sau baza monetară. Până și autoritatea aeriană a încetat să mai publice date despre traficul de pasageri.

Invazia din Ucraina a dus la o prăbușire a fondurilor suverane și a rezervelor valutare ale Rusiei – acestea s-au înjumătățit. Putin consumă mai repede veniturile din petrol decât le poate înlocui, în timp ce bugetul țării este susținut de deficite record, alimentate de cheltuieli militare uriașe, mai scrie sursa citată.

Cu peste 1.000 de companii multinaționale care au părăsit Rusia, investițiile străine au dispărut, iar specialiștii IT au plecat în masă. Putin a rămas fără pârghii, iar economia este într-o derivă tot mai accentuată.

Tot mai mulți oficiali ruși din domeniul economic încep să vorbească despre situația reală – un gest rar într-un regim autoritar. Banca Centrală a Rusiei estimează zero creștere economică până la sfârșitul lui 2025, iar guvernatorul Nabiullina a avertizat că economia a ajuns la „limita capacității”. Ministrul Economiei a recunoscut că țara este „pe punctul de a intra în recesiune”.

Într-o tentativă disperată de a calma populația, Putin a cerut impunerea de plafoane la prețurile pentru produse de bază precum lapte, legume și carne. Aceste măsuri pot oferi o ușurare temporară, dar pe termen lung riscă să agraveze penuria și nemulțumirea publică.

Inflația a explodat în Rusia, ajungând aproape la 10% anual. Prețurile la alimentele de bază cresc accelerat: lactate – aproape 20%, pâine – 15%, fructe și legume – 30%. Costurile la carburanți, locuințe și utilități au urcat și ele în două cifre. Nu e de mirare că 58% dintre ruși consideră creșterea prețurilor cea mai mare problemă – doar 33% mai văd războiul ca prioritar.

Trump are avantajul economic total. Va ști să-l folosească?

Pe acest fond economic fragil, Trump poate intensifica presiunea asupra Rusiei. Blocarea exporturilor rusești de petrol și resurse ar putea lăsa regimul Putin fără bani chiar până la finalul anului. Este o ocazie rară în care liderul american poate „demasca bluff-ul lui Putin”.

Însă întâlnirea cu Putin nu este lipsită de pericole. Trump trebuie să evite să meargă nepregătit – o astfel de abordare ar fi similară cu o ruletă rusească. Și, cum spune expresia, trebuie să știe în ce camere sunt gloanțele, se mai arată în analiză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













