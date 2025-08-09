Vladimir Putin îi cere lui Donald Trump estul Ucrainei pentru a opri războiul. Planul de pace propus de Kremlin

Vladimir Putin își dorește ca să primească Donbadul la schimb cu încetarea războiului. Presa din SUA notează că un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie oferită pe tavă Rusiei.

Cu aproximativ o săptămână înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, presa de peste ocean notează că liderul de la Kremlin îșio dorește Donbasul. Asta ar însemna că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din Donețk, Lugansk-ul fiind deja în mare parte sub controlul Moscovei, notează Bloomberg.

Pe lângă Putin întreaga zonă estică a Donbasului, Vladimir Putin și-ar dori și recunoașterea actului prin care a anexat Crimeea, pe care forțele sale au ocupat-o ilegal în 2014. Presa de peste ocean consideră că un astfel de „troc” pentru pace oferă Rusiei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe cale militară de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022.

„Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie importantă pentru Putin, care de mult timp caută să negocieze direct cu SUA condițiile pentru încheierea războiului pe care l-a început, lăsând deoparte Ucraina și aliații săi europeni. Zelenski riscă să fie pus în fața unui acord de tipul „accepți sau pleci” pentru a accepta pierderea teritoriului ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze încetarea focului în timp ce Putin își reconstruiește forțele”, notează Bloomberg.

Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trumă condițiile în care vrea să facă pace

În același timp, The Wall Street Journal a dezvăluit, citând oficiali europeni și ucraineni, că Vladimir Putin a cerut în timpul unei întâlniri cu trimisul american Steve Witkoff, întreaga regiune Donețk la schimb cu încetarea otilităților.

Potrivit oficialilor europeni informați despre negocierile de la Kremlin, care au durat trei ore, Putin i-a spus lui Witkoff că Rusia ar accepta o încetare completă a focului dacă Kievul își va retrage forțele din regiunea Donețk. Moscova ar urma să primească astfel control deplin asupra regiunilor Donețk, Lugansk, precum și asupra Crimeei, a relatat WSJ.

Oficiali europeni și-au exprimat îngrijorări serioase în legătură cu planul, temându-se că Putin trage de timp în negocieri pentru a evita sancțiunile secundare severe propuse de președintele american Donald Trump.

