Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin

Stiri externe
09-08-2025 | 16:47
putin witkoff
AFP

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, ar fi putut interpreta greșit poziția Rusiei cu privire la o posibilă încetare a focului în Ucraina, după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin săptămâna aceasta.

autor
Alexandru Toader

Ziarul german Bild relatează că Rusia nu a renunțat la cererea sa de a obține controlul complet asupra Crimeei și regiunilor Donețk, Zaporojie, Luhansk și Herson înainte de orice încetare a focului și a acceptat doar o încetare a focului „sectorială”.

Cu toate acestea, în propunerile de pace divulgate presei, Putin părea dispus să discute o încetare a focului după retragerea forțelor ucrainene doar din regiunile Donețk și Luhansk.

Sursele Bild spun că acest lucru ar fi putut fi rezultatul unei interpretări eronate din partea lui Steve Witkoff (foto, dreapta) a ceea ce a spus Putin despre o „retragere pașnică” din regiunile Herson și Zaporojie: Rusia cere retragerea forțelor ucrainene din aceste regiuni, dar Witkoff a crezut că propunerea era ca trupele ruse să se retragă de acolo.

„Witkoff nu știe despre ce vorbește”, citează tabloidul german un oficial ucrainean anonim. Potrivit Bild, această evaluare este împărtășită de „reprezentanții guvernului german”, notează Ukrainska Pravda.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

Pe fondul veștilor despre viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin din Alaska, din 15 august, precum și al afirmațiilor mass-media potrivit cărora Washingtonul și Moscova doresc să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care ar consolida ocuparea de către Rusia a unei părți din teritoriile capturate în timpul invaziei sale pe scară largă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că „răspunsul la problema teritorială a Ucrainei se află deja în Constituția Ucrainei”.

Oficialii americani, ucraineni și europeni ar intenționa să se întâlnească în Marea Britanie pentru a-și coordona pozițiile înaintea summitului Trump-Putin.

Presa de peste Ocean consideră că un astfel de „troc” pentru pace oferă Rusiei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe cale militară de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022.

„Un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie importantă pentru Putin, care de mult timp caută să negocieze direct cu SUA condițiile pentru încheierea războiului pe care l-a început, lăsând deoparte Ucraina și aliații săi europeni. Zelenski riscă să fie pus în fața unui acord de tipul „accepți sau pleci” pentru a accepta pierderea teritoriului ucrainean, în timp ce Europa se teme că va fi lăsată să monitorizeze încetarea focului în timp ce Putin își reconstruiește forțele”, notează Bloomberg.

Trump insistă ca Putin și Zelenski să poarte discuții directe. Ce răspuns i-a dat liderul Rusiei omologului său de la Kiev

Sursa: Ukrainska Pravda

