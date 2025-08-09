Zelenski respinge schimburile de teritorii propuse de Trump: „Orice decizie fără Ucraina este împotriva păcii”

Volodimir Zelenski a reacționat după ce Donald Trump a anunțat că se întâlnește cu Vladimir Putin. Președintele Ucrainei respinge scenariul unor schimburi de teritorii între țara sa și Rusia.

Președintele Ucrainei respinge posibilitatea unor schimburi de teritorii, notează CNN, dar subliniază faptul că este gata să colaboreze cu Donald Trump și aliații occidentali pentru „o pace reală și, mai important, durabilă”.

În continuarea mesajului său, Volodimir Zelenski mai adaugă faptul că țara sa este „pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea”, dar subliniază că „orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii”.

„Suntem gata să colaborăm cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii noștri, pentru o pace reală și, mai important, durabilă. O pace care nu se va prăbuși din cauza dorințelor Moscovei. (...) Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Orice decizie care este împotriva noastră, orice decizie care nu include Ucraina, este în același timp o decizie împotriva păcii. Aceste decizii nu vor duce la nimic. Sunt decizii fără viitor. Sunt decizii imposibil de pus în practică. Și noi toți avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii o vor respecta”, a scris liderul de la Kiev pe X.

Donald Trump vorbește de schimburi de teritorii „benefice” pentru Rusia și Ucraina

Preşedintele SUA Donald Trump a menţionat vineri un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina şi Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două ţări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părţile implicate, relatează AFP.

„Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine”, a declarat el la Casa Albă, adăugând că „este complicat, nu este chiar uşor”. „Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani şi jumătate (...) vom recupera o parte din el”, a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest).

Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parţial de armata rusă (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), precum şi peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO şi să-şi diminueze capacităţile militare.

Aceste condiţii au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile şi a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfăşurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean, desfăşurare faţă de care Rusia se opune categoric.

