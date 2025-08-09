Moment istoric în Caucaz, în absența Rusiei. Cu Trump de față, Azerbaidjanul și Armenia au făcut pace după decenii de lupte

Stiri externe
09-08-2025 | 14:34
Pashinyan Aliyev Trump
AFP

După aproape patru decenii de conflict sângeros care până de curând nu părea să se sfârșească, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump.

autor
Alexandru Toader

De remarcat este absența Rusiei din acest moment istoric, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud.

Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au semnat vineri un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump la Washington, după aproape patru decenii de conflict sângeros în Karabakh.

„Astăzi instaurăm pacea în Caucazul de Sud”, a declarat președintele Azerbaidjanului, Aliyev. „Astăzi scriem o nouă pagină importantă de istorie.”

Premierul armean Pashinyan a adăugat că acest acord reprezintă „deschiderea unui capitol de pace”. „(Noi) punem bazele unei povești mai bune decât cea pe care am avut-o în trecut”, a adăugat el.

Citește și
Ilham Aliyev
Situația se încinge din nou în Caucaz. Președintele azer amenință că va „distruge” Armenia: „Este un stat fascist”

„Țările Armenia și Azerbaidjan se angajează să pună capăt definitiv tuturor luptelor”, a declarat Trump într-o conferință de presă comună cu cei doi lideri.

„Au suferit foarte mult timp de atâția ani, mulți au încercat să găsească o soluție, Uniunea Europeană, rușii, dar nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat el. „Dar cu acest acord am reușit în sfârșit să facem pace.”

În septembrie 2023, Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra regiunii Karabakh după o campanie militară fulgerătoare, iar în ultimul an, Baku și Erevan au înregistrat progrese în normalizarea relațiilor lor, potrivit Euronews.

Deși la ceremonia de semnare de vineri au participat nu numai Pashinyan și Aliyev, ci și Trump, foștii adversari au reușit să se împace numai atunci când nu a mai fost implicată nicio terță parte, inclusiv Washingtonul și Moscova. Dar, spre deosebire de Rusia, SUA vor beneficia de acordul de pace.

Între timp, UE a declarat că salută acordul și a calificat semnarea acestuia drept „o cale către o pace durabilă și sustenabilă pentru ambele țări și pentru întreaga regiune, care culminează cu ani de eforturi din partea UE”.

UE a solicitat, de asemenea, „punerea în aplicare a măsurilor convenite” pentru a asigura un progres constant și fără sincope către normalizarea completă a relațiilor dintre Azerbaidjan și Armenia.

„Ruta Trump” în Caucazul de Sud

Armenia și Azerbaidjanul au convenit să creeze un coridor de tranzit important, care va fi denumit „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”.

Acesta va conecta Azerbaidjanul continental și regiunea Nakhchivan, care se învecinează cu Turcia, aliatul Baku, prin teritoriul Armeniei.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că noul coridor de tranzit va „permite conectivitatea fără obstacole între cele două țări, respectând în același timp suveranitatea și integritatea teritorială a Armeniei și poporul său”.

Azerbaidjanul și Nakhchivanul sunt separate de o porțiune de 32 de kilometri din teritoriul Armeniei.

Pentru Baku, coridorul oferă o conexiune terestră directă cu Nakhchivan, consolidează legăturile cu Turcia și consolidează câștigurile postbelice prin diplomația infrastructurii.

De asemenea, consolidează poziția Azerbaidjanului ca nod crucial de transport și logistică la scară globală. Inițial, Azerbaidjanul nu dorea implicarea niciunei terțe părți și prefera ca acesta să fie sub controlul Baku, fără implicarea SUA, Europei sau Rusiei.

Trump insistă ca Putin și Zelenski să poarte discuții directe. Ce răspuns i-a dat liderul Rusiei omologului său de la Kiev

Sursa: Euronews

Etichete: Rusia, donald trump, armenia, azerbaidjan, caucaz,

Dată publicare: 09-08-2025 14:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Mai mulți preoți și polițiști din Armenia s-au bătut în plină stradă. Care a fost motivul altercațiilor. VIDEO
Stiri externe
Mai mulți preoți și polițiști din Armenia s-au bătut în plină stradă. Care a fost motivul altercațiilor. VIDEO

O altercație a izbucnit vineri în Armenia între poliție și preoți, la două zile după arestarea unui arhiepiscop acuzat de tentativă de lovitură de stat, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Biserica Apostolică și autoritățile de la Erevan.  

Situația se încinge din nou în Caucaz. Președintele azer amenință că va „distruge” Armenia: „Este un stat fascist”
Stiri externe
Situația se încinge din nou în Caucaz. Președintele azer amenință că va „distruge” Armenia: „Este un stat fascist”

Președintele azer Ilham Aliyev a catalogat Armenia drept un „stat fascist” și amenință că va „distruge” această țară dacă nu va fi imediat dezarmată.

Decizie incredibilă a Armeniei. Și-a donat aproape toate rachetele antiaeriene Ucrainei și rămâne fără apărare
Stiri externe
Decizie incredibilă a Armeniei. Și-a donat aproape toate rachetele antiaeriene Ucrainei și rămâne fără apărare

Unul dintre foștii sateliți statali ai Rusiei, Armenia, care s-a poziționat însă vehement în ultimul timp contra Kremlinului, și-a donat aproape întregul său arsenal de rachete antiaeriene Ucrainei. Armenia a rămas, practic, lipsită de apărare aeriană.

 

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12