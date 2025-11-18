Polonia transmite că doi ucraineni, recrutați de Rusia, sunt principalii suspectaţi de sabotajul de la calea ferată

Stiri externe
18-11-2025 | 16:18
Donald Tusk
Pro Tv

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marţi că doi ucraineni, care s-ar afla în serviciul Moscovei, sunt suspectaţi de două acte de sabotaj asupra unei căi ferate din Polonia, care duce spre Ucraina, detectate cu o zi în urmă, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea


"Autorii identificaţi sunt doi cetăţeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruse", a declarat Donald Tusk în parlament, adăugând că "identităţile lor sunt cunoscute", dar nu vor fi divulgate pentru moment.

În acest context, Forţele de apărare teritorială din Polonia au detaşat 400 de militari pentru a inspecta şinele şi infrastructura feroviară critică din întreaga ţară, după ce guvernul de la Varşovia a denunţat sabotajul atribuit Rusiei pe o linie de cale ferată esenţială pentru trimiterea de ajutor către Ucraina, notează EFE.

Potrivit unui comunicat emis de Forţele de apărare teritorială după reuniunea Comitetului de Securitate Naţională din Polonia, toate căile ferate, terasamentele, podurile, canalele de scurgere, trecerile de nivel cu calea ferată şi tronsoanele critice din ţară vor fi verificate, cu ajutorul elicopterelor şi dronelor militare, pentru a "elimina orice potenţială ameninţare".

Autorităţile poloneze au confirmat luni că un dispozitiv exploziv a fost detonat, prin cablu, avariind o porţiune din calea ferată pe ruta Varşovia-Lublin, în apropierea localităţii Mika (est), în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Citește și
Wieslaw Kukula
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”

Duminică dimineaţă, a fost detectată o "adâncitură" care deviase şinele într-un alt punct al liniei respective, la care s-au adăugat mai multe defecţiuni descoperite la sistemul de alimentare cu energie electrică pe o lungime de 60 de metri, unde au fost găsite şi uneltele cu care se presupune că au operat autorii sabotajului.

Între timp, agenţiile de informaţii poloneze investighează descoperirea unei camere în apropierea uneia dintre căile ferate avariate.

În acest sens, ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat pentru postul de televiziune RF24 că Agenţia de Securitate Internă (ABW) şi Serviciul de Contrainformaţii Militare (SKW) vor investiga o cameră de filmat descoperită în apropierea şinelor avariate de pe linia de cale ferată Varşovia-Lublin.

Potrivit lui, atacatorii ar fi putut avea două intenţii: să înregistreze momentul unei posibile explozii sau să supravegheze locul unde a fost plasat dispozitivul exploziv pentru a împiedica dezactivarea acestuia, asigurând o monitorizare continuă şi obţinând informaţii.

Expertul polonez în probleme militare Mikolaj Bintek a declarat telefonic pentru EFE că s-ar putea autorul sabotajului să fi decis să instaleze camera "pentru a demonstra angajatorului său îndeplinirea misiunii".

Potrivit lui Bintek, "obiectivul principal al acestor acte a fost introducerea unui factor de 'stres social' în rândul populaţiei civile" şi, în ultimă instanţă, "implantarea unei seminţe de paranoia" pentru a-i face pe oameni să se teamă că "oricine, în special cineva care se dă drept refugiat ucrainean, poate fi un sabotor pro-rus".

Parchetul polonez a deschis o anchetă pentru acte de sabotaj de natură teroristă.

Ministrul polonez pentru serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, a explicat luni că Polonia se confruntă cu acte de sabotaj executate "la comanda serviciilor străine" din ianuarie 2024, evocând că până în prezent au fost arestate 55 de persoane pentru planificarea sau executarea de acte de sabotaj, cel puţin unele dintre ele urmând instrucţiuni ale Moscovei.

Şeful Statului Major General al armatei poloneze, generalul Wieslaw Kukula, a încadrat aceste incidente într-un context geopolitic de alertă de dinainte de război.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Polonia, cale ferata, suspecti, recruti, sabotaj,

Dată publicare: 18-11-2025 16:18

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”
Stiri externe
Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul Tusk a numit „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor
Stiri externe
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor

Lacurile din pădurea amazoniană trec prin schimbări dramatice, transformându-se în adevărate bazine de apă fierbinte, pe fondul valurilor de căldură extremă și al secetei severe care afectează regiunea.

Afecțiunea de care suferă 114 milioane de copii. Numărul de cazuri s-a dublat în 20 de ani
Stiri externe
Afecțiunea de care suferă 114 milioane de copii. Numărul de cazuri s-a dublat în 20 de ani

Rata copiilor și adolescenților care trăiesc cu hipertensiune arterială la nivel global aproape s-a dublat din cauza unei combinații toxice de diete nesănătoase și niveluri în creștere ale obezității, arată o nouă cercetare.

Recomandări
Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din Armată. Acesta susține că înțelegerea din coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat.

Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce
Stiri Politice
Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Erau de acord să se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce

Neînțelegeri în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor au avut probleme în ceea ce privește comunicarea publică pe acest subiect.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Stiri actuale
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Noiembrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28