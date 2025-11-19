Polonia a acuzat oficial Rusia de „terorism de stat” în cazul sabotajului feroviar. Kremlinul susține că e „rusofobie”

Stiri externe
19-11-2025 | 16:10
sabotaj polonia
Profimedia

Polonia a reţinut „mai multe” persoane suspectate de implicare în sabotajele feroviare din weekend, a anunţat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului responsabil de serviciile de securitate.

autor
Aura Trif

„Serviciile (de securitate) poloneze dispun de mult mai multe informaţii. Sunt pe urmele principalilor responsabili, sunt pe urmele autorilor. Confirm că, într-adevăr, au loc acum primele arestări. Persoanele implicate sunt reţinute de Agenţia de Securitate Internă şi de poliţie, iar în acest stadiu nu vă pot oferi mai multe detalii”, a declarat Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez pentru serviciile de securitate.

Ulterior, el a adăugat că „mai multe persoane sunt reţinute” şi „interogate” cu privire la rolul lor în acest atac care „poate fi numit terorist”.

Polonia închide ultimul consulat rusesc

Marţi, Polonia, un aliat important în lupta Kievului împotriva invaziei ruse, anunţase că doi ucraineni care colaborează cu Moscova au comis explozia din weekend de pe linia ferată Varşovia-Lublin, care leagă Varşovia de graniţa cu Ucraina. Cei doi suspecţi identificaţi au fugit în Belarus, aliatul Rusiei, au afirmat autorităţile de la Varşovia.

La rândul său, într-un discurs rostit în faţa parlamentarilor, ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a calificat actele de sabotaj feroviar din weekend drept „un act de terorism de stat” din partea Rusiei, adăugând că „intenţia clară era de a provoca victime umane”.

Citește și
trump putin ucraina
SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat ulterior într-o conferinţă de presă că prima reacţie va fi închiderea ultimului consulat rus de pe teritoriul polonez, aflat în oraşul Gdansk, în nordul ţării.

Varşovia a închis anterior consulatele ruseşti din Cracovia şi Poznan, tot din cauza unor acte de sabotaj.

Miercuri, Sikorski a promis că Polonia va răspunde la sabotajele din weekend „nu numai diplomatic”, dar nu a oferit mai multe detalii.

De asemenea, el a avertizat în privinţa unui „tsunami” de dezinformare cu privire la atacul din weekend.

Sikorski a declarat că va discuta miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar joi va „informa” Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene cu privire la ultimele noutăţi referitoare la incidentul de sabotaj feroviar.

El a spus că va îndemna celelalte ţări din UE să restricţioneze mişcările a 2.000 de diplomaţi ruşi acreditaţi în blocul european, deoarece, potrivit lui, „până la 40% dintre aceştia îndeplinesc sarcini incompatibile cu statutul lor diplomatic”, sugerând că ar putea fi implicaţi în activităţi de informaţii.

De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina în 2022, Polonia şi alte ţări europene au fost afectate de o serie de incendii criminale, sabotaje şi atacuri cibernetice.

„Încurajăm aliaţii noştri din Uniunea Europeană să împiedice ruşii să se bucure de beneficiile ţărilor Schengen, pe care încearcă să le distrugă, printre altele, împingând imigranţii peste graniţă”, a declarat Sikorski.

Polonia şi aliaţii săi din Uniunea Europeană acuză Minskul şi Moscova că orchestrează o criză a imigranţilor la graniţele cu Belarusul.

Reacția Rusiei

În reacţie, Moscova a neagat responsabilitatea pentru orice sabotaj, invocând „rusofobia” din Polonia, şi a declarat, miercuri, că va limita, la rândul ei, prezenţa diplomatică şi consulară a Poloniei în Rusia.

Kremlinul a declarat miercuri că regretă decizia Varşoviei de a închide ultimul consulat rus din Polonia, cel de la Gdansk, o măsură care, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, denotă o lipsă de bun-simţ.

„Relaţiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări – dorinţa autorităţilor poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relaţii consulare sau diplomatice. Nu putem decât să ne exprimăm regretul... Acest lucru nu are nimic de-a face cu bunul simţ”, a comentat Dmitri Peskov, întrebat despre anunţul Varşoviei referitor la închiderea consulatului rus de la Gdansk.

Bolojan anunță la Știrile Pro TV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem tăieri

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Polonia, rusi, sabotaj, consulat,

Dată publicare: 19-11-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 | GALERIE FOTO
Stiri externe
Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 | GALERIE FOTO

Rusia şi-a dezvăluit avionul de vânătoare invizibil pe radar de generaţia a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025, unul dintre cele mai mari saloane aeronautice din lume.

SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri
Stiri externe
SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri

Administraţia Trump a elaborat în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, a relatat marţi Axios, citând oficiali americani şi ruşi.

Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei
Stiri externe
Avioane de luptă ale NATO, ridicate de urgență în aer, după un nou atac rusesc asupra vestului Ucrainei

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia.

Recomandări
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem
Stiri Politice
Bolojan anunță la Știrile PROTV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem

Tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că discuțiile privind reforma administrației nu au fost închise, contrar declarațiilor premierului Ilie Bolojan.

Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025
Stiri actuale
Continuă „reforma bugetară” la CFR Călători. Urmează a treia scumpire din 2025

CFR Călători anunuță că din decembrie are loc o nouă scumpire a biletelor de tren, a treia din 2025. Statisticile arat că călătoriile cu trenul au înregistrat cele mai mari scumpiri din economie.

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Stiri Politice
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Noiembrie 2025

48:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28