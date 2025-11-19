Polonia a acuzat oficial Rusia de „terorism de stat” în cazul sabotajului feroviar. Kremlinul susține că e „rusofobie”

Polonia a reţinut „mai multe” persoane suspectate de implicare în sabotajele feroviare din weekend, a anunţat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului responsabil de serviciile de securitate.

„Serviciile (de securitate) poloneze dispun de mult mai multe informaţii. Sunt pe urmele principalilor responsabili, sunt pe urmele autorilor. Confirm că, într-adevăr, au loc acum primele arestări. Persoanele implicate sunt reţinute de Agenţia de Securitate Internă şi de poliţie, iar în acest stadiu nu vă pot oferi mai multe detalii”, a declarat Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez pentru serviciile de securitate.

Ulterior, el a adăugat că „mai multe persoane sunt reţinute” şi „interogate” cu privire la rolul lor în acest atac care „poate fi numit terorist”.

Polonia închide ultimul consulat rusesc

Marţi, Polonia, un aliat important în lupta Kievului împotriva invaziei ruse, anunţase că doi ucraineni care colaborează cu Moscova au comis explozia din weekend de pe linia ferată Varşovia-Lublin, care leagă Varşovia de graniţa cu Ucraina. Cei doi suspecţi identificaţi au fugit în Belarus, aliatul Rusiei, au afirmat autorităţile de la Varşovia.

La rândul său, într-un discurs rostit în faţa parlamentarilor, ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a calificat actele de sabotaj feroviar din weekend drept „un act de terorism de stat” din partea Rusiei, adăugând că „intenţia clară era de a provoca victime umane”.

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a declarat ulterior într-o conferinţă de presă că prima reacţie va fi închiderea ultimului consulat rus de pe teritoriul polonez, aflat în oraşul Gdansk, în nordul ţării.

Varşovia a închis anterior consulatele ruseşti din Cracovia şi Poznan, tot din cauza unor acte de sabotaj.

Miercuri, Sikorski a promis că Polonia va răspunde la sabotajele din weekend „nu numai diplomatic”, dar nu a oferit mai multe detalii.

De asemenea, el a avertizat în privinţa unui „tsunami” de dezinformare cu privire la atacul din weekend.

Sikorski a declarat că va discuta miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar joi va „informa” Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene cu privire la ultimele noutăţi referitoare la incidentul de sabotaj feroviar.

El a spus că va îndemna celelalte ţări din UE să restricţioneze mişcările a 2.000 de diplomaţi ruşi acreditaţi în blocul european, deoarece, potrivit lui, „până la 40% dintre aceştia îndeplinesc sarcini incompatibile cu statutul lor diplomatic”, sugerând că ar putea fi implicaţi în activităţi de informaţii.

De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina în 2022, Polonia şi alte ţări europene au fost afectate de o serie de incendii criminale, sabotaje şi atacuri cibernetice.

„Încurajăm aliaţii noştri din Uniunea Europeană să împiedice ruşii să se bucure de beneficiile ţărilor Schengen, pe care încearcă să le distrugă, printre altele, împingând imigranţii peste graniţă”, a declarat Sikorski.

Polonia şi aliaţii săi din Uniunea Europeană acuză Minskul şi Moscova că orchestrează o criză a imigranţilor la graniţele cu Belarusul.

Reacția Rusiei

În reacţie, Moscova a neagat responsabilitatea pentru orice sabotaj, invocând „rusofobia” din Polonia, şi a declarat, miercuri, că va limita, la rândul ei, prezenţa diplomatică şi consulară a Poloniei în Rusia.

Kremlinul a declarat miercuri că regretă decizia Varşoviei de a închide ultimul consulat rus din Polonia, cel de la Gdansk, o măsură care, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, denotă o lipsă de bun-simţ.

„Relaţiile cu Polonia s-au deteriorat complet. Aceasta este probabil o manifestare a acestei deteriorări – dorinţa autorităţilor poloneze de a reduce la zero orice posibilitate de relaţii consulare sau diplomatice. Nu putem decât să ne exprimăm regretul... Acest lucru nu are nimic de-a face cu bunul simţ”, a comentat Dmitri Peskov, întrebat despre anunţul Varşoviei referitor la închiderea consulatului rus de la Gdansk.

