Eroul din trenul atacat în Londra. Un bătrân a parat cu capul loviturile de cuțit, un pasager se apăra cu o sticlă de whisky

Stiri externe
02-11-2025 | 16:41
atac tren londra
Getty

Un bărbat în vârstă a împiedicat un atacator înarmat cu un cuțit să înjunghie o adolescentă, în timp ce o victimă se pregăteau să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels în timpul atacului de sâmbătă din trenul din Marea Britanie.

autor
Mihai Niculescu

Eroul, deocamdată neidentificat, a suferit tăieturi la cap și gât în timp ce împiedica atacatorii din tren să măcelărească un tânăr în trenul LREN, care circula între Peterborough și Londra, a declarat martorul Olly Foster pentru BBC, preluat de New York Post.

„Când am ajuns la capătul vagonului, eram de fapt în spatele acestuia și eram cam șase persoane”, a spus Foster. „Era o fată, să fie binecuvântată, care era într-o stare foarte proastă, deoarece tipul a încercat să o înjunghie. Și unul dintre bărbații mai în vârstă, care este un erou absolut, a blocat loviturile cu capul. I-am dat jachete pentru a menține presiunea asupra sângelui.”

Olly Foster, care stătea în vagonul de clasa a treia, a declarat că oamenii care se înghesuiau în vagon au lăsat „sânge peste tot pe scaune”, iar singurul mijloc de apărare al călătorilor împotriva agresorilor cu cuțite era o sticlă de whisky.

„Aveam o sticlă de Jack Daniels între noi și asta era tot. Așa că stăteam acolo cu sticla, uitându-ne în josul vagonului, rugându-ne ca nimeni să nu vină cu un cuțit sau o armă” , și-a amintit Foster.

Citește și
atac uk, atac marea britanie, atac huntingdon
Atac sângeros în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Foster a spus că a fost alertat cu privire la atacul cu cuțitul când pasagerii răniți au fugit din vagon, avertizându-i să fugă, „fugi, e un tip care înjunghie literalmente pe toată lumea și totul”.

Foster a crezut inițial că un pasager făcea o farsă de Halloween.

Atacul a durat în total 10-15 minute, deși Foster a spus că violențele „au părut să dureze o eternitate”.

Nu se cunoaște până în prezent niciun motiv pentru acest atac îngrozitor. Rapoartele arată că polițiștii au folosit codul „Plato” pentru incident, care este utilizat în Marea Britanie pentru un „atac terorist de jaf”. Duminică, poliția britanică a declarat că atacul nu a fost tratat ca un incident terorist.

Ofițerul John Loveless a declarat duminică că cei doi suspecți erau un cetățean britanic de culoare, în vârstă de 32 de ani, și un cetățean britanic de origine caraibiană, în vârstă de 35 de ani.

Cei doi bărbați, îmbrăcați în negru, au fost reținuți sub suspiciunea de tentativă de omor, după ce au fost electrocutați cu un pistol cu electroșocuri de către poliție, în momentul în care trenul a oprit în stația LREN.

Zece persoane au fost evacuate din stația Huntingdon, nouă dintre ele suferind leziuni care le-au pus viața în pericol în urma atacurilor, potrivit oficialilor. Patru dintre ele au fost externate din spital.

În timpul atacului, călătorii au fugit îngroziți prin vagoanele trenului pentru a evita un nou masacru din partea agresorilor.

„Se îndreptau spre vagon pentru a scăpa de suspecți. Sângerau abundent”, a declarat pentru Sky News un bărbat pe nume Gavin.

Martorul a spus că suspectul avea asupra sa „un cuțit destul de mare” și „alerga nebunește” în timpul atacului îngrozitor.

Sursa: New York Post

Etichete: tren, atac, londra, cuțite,

Dată publicare: 02-11-2025 16:34

