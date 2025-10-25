Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia, oprind producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor

Rafinăria de petrol Riazan din Rusia – a patra ca mărime și un activ cheie al Rosneft – a fost nevoită să oprească o unitate importantă de distilare a țițeiului, după ce un atac cu drone ucrainene a incendiat o parte a instalației în această săptămână.

Potrivit Reuters, care citează surse din industrie, unitatea atacată, CDU-4, prelucrează aproximativ 4 milioane de tone metrice de țiței pe an, sau aproximativ 80.000 de barili pe zi – aproape un sfert din capacitatea totală a rafinăriei.

Oprirea, combinată cu închiderea unităților secundare, inclusiv a unui reformator, a unui hidrotratator de motorină sub vid și a unui cracator catalitic, a redus drastic producția.

Rosneft nu a făcut comentarii, dar surse spun că fabrica continuă să funcționeze în mod limitat.

Ucraina a anunțat că a lovit rafinăria Riazan în una dintre numeroasele atacuri asupra instalațiilor petroliere rusești, pe fondul eforturilor de pace conduse de SUA. Dronele de la Kiev au vizat infrastructura care alimentează mașina de război a Rusiei, iar Kremlinul a invocat aceste atacuri pentru a explica penuria de benzină și motorină din țară.

Riazan a prelucrat 13,1 milioane de tone de țiței anul trecut, producând 2,3 milioane de tone de benzină, 3,4 milioane de tone de motorină și 4,2 milioane de tone de păcură. O întrerupere prelungită ar putea exercita o presiune suplimentară asupra disponibilității combustibilului pe piața internă, tocmai când Rusia se îndreaptă spre iarnă, când cererea de încălzire atinge niveluri maxime și rețelele logistice se restrâng.

Pentru piețele globale, impactul direct asupra aprovizionării este mic, dar important. Fiecare atac reușit în interiorul Rusiei sporește prima de risc inclusă în prețurile petrolului și testează capacitatea Kremlinului de a proteja infrastructura care stă la baza veniturilor sale din exporturi.

Pe măsură ce incendiul din Ryazan se stinge, piețele încă așteaptă să vadă cum va reacționa Moscova — probabil cu o nouă rundă de restricții la export.

