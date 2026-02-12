Președintele și cancelarul s-au prezentat împreună în fața camerelor de luat imagini, la începutul reuniunii șefilor de stat și de guverne, pe frig și în ceața peisajului rural belgian.

„Suntem fericiți că ne aflăm aici împreună cu domnul cancelar Merz”, a subliniat Emmanuel Macron, în timp ce anturajul său evoca un tête-à-tête între cei doi lideri, chiar înainte de summit.

„Împărtășim acest sentiment de urgență potrivit căruia Europa noastră trebuie să acționeze foarte clar” împotriva unor „presiuni foarte puternice” – concurența neloială a Chinei și taxele vamale ale Statelor Unite –, a subliniat el.

Emmanuel Macron a îndemnat „să implementăm toate lucrurile asupra cărora suntem de acord și să mergem mai rapid în simplificarea, aprofundarea pieței unice, problemele de energie și finanțare. Există un acord franco-german foarte puternic asupra Uniunii Piețelor Capitalurilor, care este foarte important”, a insistat el.

„Eu mă bucur că Emmanuel Macron și cu mine suntem aproape mereu de acord asupra acestor probleme” ale competitivității și pieței interne, a dat asigurări, la rândul său, Friedrich Merz.

După aceste declarații, cei doi lideri nu au răspuns întrebărilor presei, depunând astfel eforturi să evite problemele sensibile.

Divergențe privind relansarea economică

Divergențe se manifestă din nou între Paris și Berlin cu privire la economia europeană.

Ideea relansată de către Macron a recurgerii la un împrumut comun european în vederea finanțării unor investiții în sectoarele viitorului a fost respinsă de către Germania, în continuare foarte prudentă în problemele bugetare.

Aceeași divergență îi desparte în privința „preferinței europene” promovate de Franța – o obligare a întreprinderilor care beneficiază de fonduri publice, inclusiv constructorii de automobile, să folosească componente europene.

Merz consideră că o asemenea soluție trebuie să fie rezervată doar sectoarelor strategice și numai ca ultim resort, fără să excludă anumite țări partenere.

Parisul este iritat, de asemenea, de o apropiere a Germaniei de Italia lui Giorgia Meloni, în ultimele săptămâni, în probleme europene.

Gest simbolic la castelul Alden Biesen

La castelul Alden Biesen, Emmanuel Macron și Friedrich Merz s-au ținut de mână, în timp ce Giorgia Meloni s-a prezentat singură în fața presei, la fel ca ceilalți lideri europeni.