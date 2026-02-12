O femeie din UK a primit amendă la trei ani după ce s-a întors de două ori în aceeași zi în parcarea unui supermarket

Ea este acuzată că ar fi încălcat regula „fără revenire în patru ore” după ce s-a întors de două ori în parcarea unui supermarket în aceeași zi. Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, mașina ei a intrat în parcare pe 27 martie 2023, la ora 9:17, și a ieșit la 9:39. Aceeași mașină a revenit la 10:14 și a părăsit parcarea 17 minute mai târziu.

Cu toate acestea, Monika refuză să plătească amenda, pe care o consideră „ridicolă”, și susține că nu poate contesta decizia, deși au trecut aproape trei ani de la presupusa încălcare.

„Pur și simplu refuz să o plătesc. Nu că nu aș vrea să plătesc amenda, dar aceasta nu o voi accepta. Regula este ridicolă de la bun început. Este o chestiune de principiu”, a declarat ea. „Dacă uit ceva de la M&S pentru prânz, nu pot să mă întorc? Și durează 33 de luni să primesc amenda prin poștă? E o glumă.”

Ea a adăugat că a primit o „notificare finală” pentru o presupusă încălcare din martie 2023 și că nu există dovezi clare care să o incrimineze. „Le-am scris cerând informații suplimentare și mi-au răspuns că nu pot face contestație pentru că a trecut prea mult timp. Am fost în parcare de două ori într-o oră. Este ridicol pentru un loc cu doar cinci magazine. Dacă uiți ceva, te întorci.”

Anii au trecut de la presupusa sa ieșire la cumpărături, iar Monika spune că nici măcar nu-și amintește de ce s-a întors. Din acest motiv, nu poate prezenta chitanțe care să-i confirme achizițiile.

„Mă simt tratată nedrept”

„Am fost acolo de două ori: o dată pentru 17 minute și apoi pentru 20 de minute”, a declarat doamna Wentowska, care conduce compania de meditații The Little Science Society. „Prin urmare, am încălcat regula și am primit un PCN. Nu l-am primit în 2023, dar la sfârșitul lui 2025 am primit o notificare finală.”

„Mă simt tratată nedrept. Regulamentul este pur și simplu ridicol, iar acum există o nouă conducere care se ocupă de amenzi vechi”, a adăugat ea.

Monika a explicat că nu a putut dovedi că făcea cumpărături atunci: „Cine păstrează bonurile de acum trei ani? Sunt furioasă și îngrijorată. Am fost în zonă regulat în ultimii trei ani. Câte amenzi voi mai primi?”

Monika Wentowska susține că Parkingeye, compania care gestionează parcarea, i-a comunicat că nu poate contesta decizia, însă ea refuză să plătească amenda. „Nu am încercat să profit de parcare sau să merg la plajă. O amendă de 100 de lire pentru 17 și 20 de minute, trimisă trei ani mai târziu? E nerezonabil, iar scorul meu de credit ar putea fi afectat.”

Ea consideră că Parkingeye „pare să încerce pur și simplu să prindă oamenii și este nedrept.”

Un purtător de cuvânt al Parkingeye a declarat: „Parcarea Prospect Way are semnalizare clară pe întreaga suprafață, indicând că este destinată exclusiv clienților și că șederea maximă este de trei ore, fără revenire în următoarele patru ore. Șoferița a primit amendă pentru încălcarea regulii de ne-revenire. Prima notificare a fost emisă în aprilie anul trecut, iar avizul final în noiembrie.”