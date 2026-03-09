„Doresc să reafirm sprijinul nostru neclintit faţă de Teheran şi solidaritatea noastră cu prietenii iranieni”, a scris Vladimir Putin într-un mesaj adresat lui Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei care a fost ucis în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu.

În mesajul său, liderul de la Kremlin asigură că „Rusia a fost şi va rămâne un partener de încredere” al Iranului.

De asemenea, Putin, după ce el însuşi a declanşat un război de agresiune în Ucraina în urmă cu patru ani, califică din nou atacul asupra Iranului drept o agresiune armată.

„În prezent, când Iranul se confruntă cu o agresiune armată, activitatea dumneavoastră în această înaltă funcţie va necesita, fără îndoială, mult curaj şi devotament. Sunt convins că veţi continua cu onoare opera tatălui dumneavoastră şi veţi uni poporul iranian în faţa încercărilor grele”, îi spune putin lui Mojtaba Khamenei în mesajul de felicitare publicat pe site-ul Kremlinului.

„Vă doresc succes în rezolvarea sarcinilor dificile care vă aşteaptă, precum şi sănătate şi putere sufletească”, îi urează Putin, potrivit News.ro.