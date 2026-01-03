Vânzările Tesla, în scădere pentru al doilea an consecutiv. Compania lui Elon Musk, lovită de politicile lui Donald Trump

Tesla a pierdut competiţia cu grupul chinez BYD Co şi nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor, transmite Reuters.

Livrările grupului cu sediul în Austin, Texas, au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neaşteptate a tranziţiei către vehiculele electrice, a creşterii concurenţei şi a deciziilor luate de preşedintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă.

La acestea se adaugă relaţia strânsă dintre directorul general al Tesla, Elon Musk, şi Trump în timpul campaniei şi după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii şi a provocat proteste, acte de vandalism şi apeluri la boicot. Vânzările în SUA au fost afectate, totodată, de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie.

În acelaşi timp, principalul său rival chinez şi-a menţinut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internaţional.

Tesla a anunţat că a livrat 1,64 milioane de vehicule anul trecut, un declin de 9% faţă de 2024. Rivalul chinez BYD, care a vândut anul trecut 2,26 vehicule complet electrice, este acum cel mai mare producător EV din lume. BYD vinde şi vehicule hibride plug-in.

În trimestrul patru din 2025, vânzările Tesla au totalizat 418,227 de unităţi. Şi analiştii şi-au înrăutăţit previziunile, la un nivel de 440.000 de unităţi.

Vineri, la Bursa de la New York, acţiunile Tesla au scăzut cu aproape 3%, la 436,85 dolari. Anul trecut, titlurile au crescut cu aproximativ 11%.

Şi vânzările la divizia de camionete electrice Cybertruck se confruntă cu dificultăţi, în ultimele luni Tesla oferind discounturi de mii de dolari pentru reducerea stocurilor de vehicule.

