Vânzările Tesla, în scădere pentru al doilea an consecutiv. Compania lui Elon Musk, lovită de politicile lui Donald Trump

Stiri externe
03-01-2026 | 15:26
Elon Musk și Donald Trump
Getty

Tesla a pierdut competiţia cu grupul chinez BYD Co şi nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor, transmite Reuters.

autor
Adrian Popovici

Livrările grupului cu sediul în Austin, Texas, au avut de suferit de pe urma unei încetiniri neaşteptate a tranziţiei către vehiculele electrice, a creşterii concurenţei şi a deciziilor luate de preşedintele Donald Trump, de la revenirea sa la Casa Albă.

La acestea se adaugă relaţia strânsă dintre directorul general al Tesla, Elon Musk, şi Trump în timpul campaniei şi după inaugurarea sa, care a pătat imaginea mărcii şi a provocat proteste, acte de vandalism şi apeluri la boicot. Vânzările în SUA au fost afectate, totodată, de expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari, la 30 septembrie.

În acelaşi timp, principalul său rival chinez şi-a menţinut ascensiunea meteorică, chiar dacă profitabilitatea pe plan intern a avut de suferit din cauza comportamentului prudent al consumatorilor. Din acest motiv, compania caută în mod activ să se extindă la nivel internaţional.

Tesla a anunţat că a livrat 1,64 milioane de vehicule anul trecut, un declin de 9% faţă de 2024. Rivalul chinez BYD, care a vândut anul trecut 2,26 vehicule complet electrice, este acum cel mai mare producător EV din lume. BYD vinde şi vehicule hibride plug-in.

Citește și
Elon Musk
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat

În trimestrul patru din 2025, vânzările Tesla au totalizat 418,227 de unităţi. Şi analiştii şi-au înrăutăţit previziunile, la un nivel de 440.000 de unităţi.

Vineri, la Bursa de la New York, acţiunile Tesla au scăzut cu aproape 3%, la 436,85 dolari. Anul trecut, titlurile au crescut cu aproximativ 11%.

Şi vânzările la divizia de camionete electrice Cybertruck se confruntă cu dificultăţi, în ultimele luni Tesla oferind discounturi de mii de dolari pentru reducerea stocurilor de vehicule.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, elon musk, masini electrice, tesla,

Dată publicare: 03-01-2026 15:26

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
BYD lasă Tesla în urmă. Acțiunile au urcat, compania lui Musk e în declin
Stiri Economice
BYD lasă Tesla în urmă. Acțiunile au urcat, compania lui Musk e în declin

Grupul chinez BYD a încheiat anul cu vânzări la nivelul țintei anunțate și se profilează drept principalul candidat să devină, în 2025, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, devansând Tesla.

Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat
Stiri externe
Elon Musk, victorie juridică: pachetul său salarial de la Tesla, evaluat acum la 139 de miliarde de dolari, este reactivat

Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară.

Elon Musk: Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Stiri externe
Elon Musk: Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului

Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea în viitor, iar valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi măsurată în unități de energie. De asemenea, miliardarul le-a sugerat acționarilor Tesla să „țină Tesla pe acțiuni”.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 Laura Cosoi
Facebook / Laura Cosoi
Stiri Mondene
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO
3 Zohran Mamdani
IMAGO
Stiri externe
Primul ordin executiv al lui Zohran Mamdani i-a înfuriat pe evrei: „antisionist și antisemit”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28