Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”. De ce s-a enervat miliardarul american

Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA.

''Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele'', a postat Musk pe X, potrivit Agerpres.

''Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte'', a adăugat el.

Elon Musk nu a precizat dacă va contesta în justiţie decizia Comisiei Europene. El şi-a continuat criticile la adresa UE într-o serie de alte postări pe X, acuzând blocul european de cenzură şi cerând Statelor Unite să impună sancţiuni contra UE.

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a "semnului său de verificare albastru", lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a "marcajului albastru" pentru "conturile verificate" induce în eroare utilizatorii.

Acest lucru încalcă obligaţia care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înşelătoare în cadrul serviciilor lor.

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obţine statutul "verificat" fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează. Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

În plus, reţeaua X nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

