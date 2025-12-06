Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată”. De ce s-a enervat miliardarul american

Stiri externe
06-12-2025 | 17:07
Elon Musk
Getty

Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media, informează DPA.

autor
Cristian Matei

''Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele'', a postat Musk pe X, potrivit Agerpres.

''Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte'', a adăugat el.

Elon Musk nu a precizat dacă va contesta în justiţie decizia Comisiei Europene. El şi-a continuat criticile la adresa UE într-o serie de alte postări pe X, acuzând blocul european de cenzură şi cerând Statelor Unite să impună sancţiuni contra UE.

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Citește și
cristiano ronaldo trump
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a "semnului său de verificare albastru", lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a "marcajului albastru" pentru "conturile verificate" induce în eroare utilizatorii.

Acest lucru încalcă obligaţia care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înşelătoare în cadrul serviciilor lor.

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obţine statutul "verificat" fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează. Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

În plus, reţeaua X nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, uniunea europeana, twitter, elon musk,

Dată publicare: 06-12-2025 17:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
GALERIE FOTO Cele trei stadioane pe care poate juca România la Cupa Mondială din 2026
Citește și...
Reacția mamei lui Elon Musk când a văzut cum arată târgul de Crăciun din Craiova. A avut un singur cuvânt de spus
Stiri actuale
Reacția mamei lui Elon Musk când a văzut cum arată târgul de Crăciun din Craiova. A avut un singur cuvânt de spus

Maye Musk, mama lui Elon Musk, a postat pe X poze cu Târgul de Crăciun de la Craiova, fiind impresionată de decorațiuni. 

Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO
Stiri externe
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO

Invitat la Casa Albă cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo a primit din partea lui Donald Trump un cadou neaşteptat.

Elon Musk critică democrația din Europa. El spune că Ursula von der Leyen ar fi trebuit să fie aleasă de popor
Stiri externe
Elon Musk critică democrația din Europa. El spune că Ursula von der Leyen ar fi trebuit să fie aleasă de popor

Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri o nouă şarjă critică la adresa democraţiei europene şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Politico, preluat de News.ro.

Elon Musk: Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Stiri externe
Elon Musk: Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului

Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea în viitor, iar valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi măsurată în unități de energie. De asemenea, miliardarul le-a sugerat acționarilor Tesla să „țină Tesla pe acțiuni”.

Musk a lansat propria enciclopedie online, Grokipedia. Nu-i place Wikipedia, așa că merge mult ”spre dreapta conservatoare”
iLikeIT
Musk a lansat propria enciclopedie online, Grokipedia. Nu-i place Wikipedia, așa că merge mult ”spre dreapta conservatoare”

Elon Musk a lansat un concurent, mai puțin părtinitor, spune el, pentru Wikipedia. Se numește Grokipedia și promite să fie o enciclopedie fără filtre.

 

Recomandări
Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, chiar înaintea negocierilor de pace dintre Kiev și Washington
Stiri externe
Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, chiar înaintea negocierilor de pace dintre Kiev și Washington

Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei în timpul nopții de vineri spre sâmbătă, în timp ce Kievul se pregătește să discute cu SUA despre încheierea unui acord de pace.

MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș
Alegeri locale 2025
MAI: 21 de sesizări în campania pentru alegerile locale parțiale. Amendă de 4.500 lei pentru distrugerea unui afiș

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat că, în timpul campaniei pentru alegerile locale parțiale, au fost înregistrate 21 de sesizări privind posibile fapte nelegale, dintre care 13 au fost confirmate, iar șase sunt încă investigate.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Decembrie 2025

02:16:47

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28