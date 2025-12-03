Reacția mamei lui Elon Musk când a văzut cum arată târgul de Crăciun din Craiova. A avut un singur cuvânt de spus

03-12-2025 | 15:31
Târgul de Crăciun Craiova
Maye Musk, mama lui Elon Musk, a postat pe X poze cu Târgul de Crăciun de la Craiova, fiind impresionată de decorațiuni. 

Lorena Mihăilă

Femeia în vârstă de 77 de ani a fost încântată de târg, după ce a văzut un clip video. Ea a scris pe X cuvântul „Frumos”, pe 1 Decembrie, alături de trei emoticoane: o față zâmbitoare cu inimi, o față cu ochi de stele și un brad de Crăciun.

Mama lui Musk a repostat un video în care se vorbește despre Târgul de Crăciun din România.

„Fără bariere de beton. Fără paznici înarmați. Fără tensiune. Doar mii de oameni învăluiți în lumini de Crăciun, cântând colinde, bând vin fiert și sărbătorind nașterea lui Hristos… în pace. România, arăți lumii cum este o țară care încă își amintește că bucuria, credința și siguranța merg mână în mână. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mă rog ca restul Europei și America să recâștige curând acest sentiment”, se arată în postarea făcută de Catarina Senora Gatita. 

Reacția Olguței Vasilescu

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat la postarea mamei lui Musk. 

„Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”, a scris ea.

Cel mai frumos târg din Europa

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa la competiția anuală organizată de un site turistic, partener oficial al Comisiei Europene. A primit peste 140.000 de voturi. 

Pe locul al doilea s-a clasat orașul elvețian Zürich, urmat capitala Letoniei, Riga.

Târgul de la Craiova primește oaspeți până în 4 ianuarie. 

Producătorul italian de arme Beretta poartă negocieri pentru un transfer complet de tehnologie în România.

