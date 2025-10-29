Musk a lansat propria enciclopedie online, Grokipedia. Nu-i place Wikipedia, așa că merge mult ”spre dreapta conservatoare”

Elon Musk a lansat un concurent, mai puțin părtinitor, spune el, pentru Wikipedia. Se numește Grokipedia și promite să fie o enciclopedie fără filtre.

 

Marian Andrei

Din perspectiva lui Musk, Wikipedia are o înclinație de stânga sau liberală și de aceea el vrea să lanseze ceva care să corecteze în altă direcție. Și deja sunt discuții că Grokipedia merge mult mai mult spre dreapta conservatoare”, spune Călin Căciuleanu, de la GenȘtiri.

Principiul de funcționare este diferit față de Wikipedia, pentru că aici aveam practic un motor de căutare, unde poți să scrii despre subiectul care te interesează pe tine. 

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

iLikeIT. Starlink și concurenții săi: cum funcționează rețelele de sateliți care aduc internetul global mai aproape

elon musk, wikipedia, conservatori, Grokipedia,

Elon Musk a lansat Grokipedia, cu articole preluate de la Wikipedia
Stiri externe
Elon Musk a lansat Grokipedia, cu articole preluate de la Wikipedia

Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia.

Elon Musk pregătește „Grokipedia", rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI
iLikeIT
Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI

Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI, anunţând planuri privind o platformă online denumită "Grokipedia", informează DPA.

Musk critică Wikipedia din cauza unei referinţe la salutul său polemic. „Nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare"
Stiri externe
Musk critică Wikipedia din cauza unei referinţe la salutul său polemic. „Nu este fericit că Wikipedia nu este de vânzare”

Miliardarul Elon Musk a criticat Wikipedia, unde pagina care îi este dedicată acum face referire la salutul său polemic la inaugurarea lui Donald Trump, considerat de unii nazist.

Top 25 cele mai populare articole de pe Wikipedia din 2023. Care a fost cel mai citit subiect al anului
Stiri Diverse
Top 25 cele mai populare articole de pe Wikipedia din 2023. Care a fost cel mai citit subiect al anului

A fost publicată o listă cu cele mai populare articole de pe Wikipedia din anul 2023. Primul loc în top este ocupat de ChatGPT, urmat de decesele anului și Cupa Mondială de Cricket. Pe locul 25 se află articolele despre Andrew Tate.

Jimmy Wales, co-fondatorul Wikipedia, la iLikeIT. Ce spune despre celelebra platformă de informații și despre AI
iLikeIT
Jimmy Wales, co-fondatorul Wikipedia, la iLikeIT. Ce spune despre celelebra platformă de informații și despre AI

Wikipedia bate orice manual, carte sau lecție. Pentru cei mai mulți elevi este una dintre cele mai importante surse de informare.

Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată
Stiri actuale
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată

Opt percheziţii au loc miercuri dimineaţă la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal, deschis în urma exploziei din Rahova.

Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: "Decizia era așteptată"
Stiri actuale
Trump retrage trupe americane din România. Reacția MApN: ”Decizia era așteptată”

Administrația Trump a decis să retragă o parte din trupele americane din România. Ministerul Apărării a precizat că decizia era așteptată, iar pe teritoriul României vor mai rămâne circa 1.000 de militari americani.   

Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. "Numai premierul poate opri agonia a mii de familii"
Stiri Sociale
Patru confederații sindicale protestează în fața Guvernului. ”Numai premierul poate opri agonia a mii de familii”

Sindicalişti din patru confederaţii sindicale protestează, miercuri, începând cu ora 11:00, în Piaţa Victoriei, pentru stoparea dezastrului economic, social, instituţional, cultural şi a disoluţiei statale.

