Musk a lansat propria enciclopedie online, Grokipedia. Nu-i place Wikipedia, așa că merge mult ”spre dreapta conservatoare”

Elon Musk a lansat un concurent, mai puțin părtinitor, spune el, pentru Wikipedia. Se numește Grokipedia și promite să fie o enciclopedie fără filtre.

„Din perspectiva lui Musk, Wikipedia are o înclinație de stânga sau liberală și de aceea el vrea să lanseze ceva care să corecteze în altă direcție. Și deja sunt discuții că Grokipedia merge mult mai mult spre dreapta conservatoare”, spune Călin Căciuleanu, de la GenȘtiri.

Principiul de funcționare este diferit față de Wikipedia, pentru că aici aveam practic un motor de căutare, unde poți să scrii despre subiectul care te interesează pe tine.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.

