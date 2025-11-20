Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO

Invitat la Casa Albă cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo a primit din partea lui Donald Trump un cadou neaşteptat.

Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.

Cine a mai primit un astfel de cadou

Aceste chei au fost create la cererea lui Donald Trump, încă din primul său mandat, explica Le Parisien când Elon Musk a primit acelaşi cadou.

Potrivit Washington Post, premierul israelian Benyamin Netanyahu a primit, de asemenea, o cheie în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, în urmă cu câţiva ani. „Este prima cheie pe care o dau cuiva. Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

Într-o postare pe Instagram, fostul atacant al echipei Real Madrid i-a mulţumit şefului statului american pentru invitaţia la Washington, înainte de a transmite următorul mesaj: „Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













