Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO

20-11-2025 | 22:48
Invitat la Casa Albă cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo a primit din partea lui Donald Trump un cadou neaşteptat.

Aura Trif

Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi.

Cine a mai primit un astfel de cadou

Aceste chei au fost create la cererea lui Donald Trump, încă din primul său mandat, explica Le Parisien când Elon Musk a primit acelaşi cadou.

Potrivit Washington Post, premierul israelian Benyamin Netanyahu a primit, de asemenea, o cheie în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, în urmă cu câţiva ani. „Este prima cheie pe care o dau cuiva. Chiar şi când nu voi mai fi preşedinte, veţi putea merge până la intrarea principală a Casei Albe şi vă vor lăsa să intraţi”, ar fi declarat Donald Trump, potrivit ginerelui său.

Într-o postare pe Instagram, fostul atacant al echipei Real Madrid i-a mulţumit şefului statului american pentru invitaţia la Washington, înainte de a transmite următorul mesaj: „Fiecare dintre noi are ceva semnificativ de oferit, iar eu sunt gata să-mi fac partea, inspirând noile generaţii să construiască un viitor definit de curaj, responsabilitate şi pace durabilă”. 

Sursa: News.ro

