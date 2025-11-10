Elon Musk: Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului

10-11-2025 | 13:25
Elon Musk
Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea în viitor, iar valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi măsurată în unități de energie. De asemenea, miliardarul le-a sugerat acționarilor Tesla să „țină Tesla pe acțiuni”.

Mihaela Ivăncică

Această prognoză a fost făcută de fondatorul Tesla într-o întâlnire cu acționarii companiei, potrivit unui raport al UNN. Musk a explicat că, în viitor, valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi calculată nu în termeni financiari, ci în funcție de energie.

„Poate că nu vor mai exista bani deloc. Sau, dacă vor exista, vor fi măsurați în wați. De exemplu, câtă energie poate fi produsă în termeni de electricitate?”, a afirmat Musk.

În aceeași intervenție, el a glumit că acționarii ar putea dori să „țină Tesla pe acțiuni” în contextul actual.

În plus, este important de menționat că acțiunile Tesla au scăzut cu mai mult de 3% vineri, ceea ce a dus la o pierdere de 10 miliarde de dolari în averea lui Elon Musk. Această scădere a avut loc după ce acționarii au aprobat un plan de compensare care ar putea aduce miliardarului până la 1 trilion de dolari în următorii zece ani.

Sursa: UNN

Dată publicare: 10-11-2025 13:23

