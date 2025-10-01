Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI

Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI, anunţând planuri privind o platformă online denumită "Grokipedia", informează DPA.



Elon Musk, proprietarul reţelei de socializare X, a declarat că noul serviciu va reprezenta "o îmbunătăţire semnificativă" faţă de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt create şi editate de voluntari.

Miliardarul de origine sud-africană acuză de mult timp Wikipedia de partizanat politic, susţinând că renumita enciclopedie online reflectă mai mult opiniile de stânga. În schimb, Elon Musk şi-a aliniat din ce în ce mai mult opiniile cu poziţiile partidelor de dreapta.

David Sacks, un aliat al lui Musk care a fost numit recent de preşedintele Donald Trump în funcţia de comisar pentru inteligenţă artificială (AI) al administraţiei sale, a criticat utilizarea conţinutului Wikipedia pentru antrenarea software-urilor de AI cu puţin timp înainte de anunţul făcut de Elon Musk.

Numele "Grokipedia" al viitoarei platforme online provine de la chatbotul Grok al companiei xAI, pe care Elon Musk l-a descris ca fiind "un căutător maximal al adevărului". Cu toate acestea, Grok a stârnit controverse în ultimele luni după ce a făcut o serie de remarci antisemite, pe care compania lui Elon Musk le-a atribuit unei programări defectuoase.

