Elon Musk a lansat Grokipedia, cu articole preluate de la Wikipedia

Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia.

Grokipedia are un design extrem de simplu, inspirat de Wikipedia, cu o pagină principală ce oferă doar o funcţie de căutare.

Nu toate paginile afişează funcţia de editare

Nu toate paginile afişează funcţia de editare şi nu pare să existe un istoric al editărilor, cu numele autorilor.

În schimb, articolele sunt verificate de Grok, ceea ce este o idee cel puţin controversată, ţinând cont în ce măsură tind modelele lingvistice să inventeze informaţii.

Elon Musk a promis o alternativă mai bună

Elon Musk a promis o alternativă mai bună şi mai puţin părtinitoare (mai pe placul conservatorilor), însă multe articole sunt rescrieri ale celor de pe Wikipedia.

Din materialele preluate de pe Wikipedia au fost eliminate referirile la informaţii combătute de MAGA, precum cele referitoare la activităţile umane care produc încălzirea globală.

În momentul lansării, Grokipedia are peste 885.000 de articole, în vreme ce Wikipedia găzduieşte în jur de şapte milioane de articole doar în limba engleză.

