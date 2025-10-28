Elon Musk a lansat Grokipedia, cu articole preluate de la Wikipedia

Stiri externe
28-10-2025 | 07:17
Grokipedia

Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia.

autor
Ioana Andreescu

Grokipedia are un design extrem de simplu, inspirat de Wikipedia, cu o pagină principală ce oferă doar o funcţie de căutare.

Nu toate paginile afişează funcţia de editare

Nu toate paginile afişează funcţia de editare şi nu pare să existe un istoric al editărilor, cu numele autorilor.

În schimb, articolele sunt verificate de Grok, ceea ce este o idee cel puţin controversată, ţinând cont în ce măsură tind modelele lingvistice să inventeze informaţii.

Elon Musk a promis o alternativă mai bună

Elon Musk a promis o alternativă mai bună şi mai puţin părtinitoare (mai pe placul conservatorilor), însă multe articole sunt rescrieri ale celor de pe Wikipedia.

Citește și
Grokipedia
Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI

Din materialele preluate de pe Wikipedia au fost eliminate referirile la informaţii combătute de MAGA, precum cele referitoare la activităţile umane care produc încălzirea globală.

În momentul lansării, Grokipedia are peste 885.000 de articole, în vreme ce Wikipedia găzduieşte în jur de şapte milioane de articole doar în limba engleză.

Deficitul bugetar a urcat la 100 de miliarde de lei după primele nouă luni. Cheltuielile cu salariile și pensiile au crescut

Sursa: News.ro

Etichete: elon musk, wikipedia,

Dată publicare: 28-10-2025 07:17

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Averea lui Elon Musk a ajuns să fie cu peste 50 de miliarde de dolari mai mare decât PIB-ul României din acest an
Stiri externe
Averea lui Elon Musk a ajuns să fie cu peste 50 de miliarde de dolari mai mare decât PIB-ul României din acest an

Elon Musk a devenit miercuri prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, datorită revenirii acțiunilor Tesla și creșterii valorii startup-urilor sale, potrivit Reuters.

Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI
iLikeIT
Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI

Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI, anunţând planuri privind o platformă online denumită "Grokipedia", informează DPA.

Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014
Stiri externe
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014

Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile documente făcute publice de democrații din Congresul SUA, în legătură cu cazul finanțistului condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28