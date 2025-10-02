Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari

02-10-2025 | 07:38
Elon Musk
Getty

Elon Musk a devenit miercuri prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, datorită revenirii acțiunilor Tesla și creșterii valorii startup-urilor sale, potrivit Reuters.

Ioana Andreescu

Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde de dolari la ora 15:55, ora de pe coasta de est a SUA (22:55, ora României), potrivit indexului miliardarilor întocmit de Forbes.

Acţiunile Tesla au determinat creşterea averii nete a lui Musk. Acţiunile au crescut cu peste 14% în acest an şi au urcat cu aproape 4% miercuri, adăugând peste 7 miliarde de dolari la averea sa netă.

Consiliul de administraţie al Tesla a propus luna trecută un plan de compensare de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, subliniind influenţa pe care o are asupra producătorului de automobile, în încercarea acestuia de a se transforma într-o putere în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Startup-ul de AI al lui Musk, xAI, şi compania de rachete SpaceX şi-au mărit, de asemenea, valorile în acest an.

Elon Musk
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014

Fondatorul Oracle, Larry Ellison, îl urma miercuri pe Musk ca a doua cea mai bogată persoană de pe lista Forbes, cu o avere netă de aproximativ 351,5 miliarde de dolari.

Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI
iLikeIT
Elon Musk pregătește „Grokipedia”, rivalul Wikipedia dezvoltat de startup-ul său xAI

Elon Musk a declarat marţi că dezvoltă un "rival" pentru Wikipedia prin intermediul startup-ului său de inteligenţă artificială xAI, anunţând planuri privind o platformă online denumită "Grokipedia", informează DPA.

Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014
Stiri externe
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014

Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile documente făcute publice de democrații din Congresul SUA, în legătură cu cazul finanțistului condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Neuralink va testa un implant cerebral care ar putea ajuta persoanele cu tulburări de vorbire să transforme gândurile în text
Stiri Stiinta
Neuralink va testa un implant cerebral care ar putea ajuta persoanele cu tulburări de vorbire să transforme gândurile în text

Neuralink, compania lui Elon Musk, va lansa în octombrie un studiu clinic pentru persoane cu tulburări de vorbire, care le-ar putea permite să-și transforme gândurile în text, a anunțat președintele Dongjin D.J. Seo.

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

