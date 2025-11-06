Elon Musk ar putea câștiga încă un trilion de dolari. Cum ar putea deveni și mai bogat cel mai bogat om din lume

Este o zi importantă pentru șeful companiei Tesla, Elon Musk. Cel mai bogat om din lume află dacă va deveni și mai bogat.

Acționarii Tesla votează joi un pachet uriaș de compensații, care i-ar putea aduce lui Musk acțiuni în valoare de aproape un trilion de dolari doar dacă reușește să ridice valoarea companiei la peste 8,5 trilioane.

Tesla a lansat o amplă campanie pentru a convinge investitorii, cu reclame online și mesaje de susținere din partea directorilor și a fratelui său, Kimbal Musk.

Dar nu toată lumea e de acord. Criticii spun că firma, aflată în scădere de vânzări, pare mai preocupată de averea lui Musk decât de mașinile electrice.



