„El spera că ajutorul lui Trump va veni”: de ce protestatarii din Iran se simt trădați

Stiri externe
18-01-2026 | 15:08
protest iran
AP

Când Donald Trump a spus că îi va „salva” pe protestatari dacă autoritățile iraniene vor începe să tragă, Siavash Shirzad l-a crezut pe președintele american, arată The Guardian într-un reportaj. 

autor
Vlad Dobrea

Tatăl în vârstă de 38 de ani mai văzuse proteste izbucnind înainte, doar pentru a fi reprimate brutal de autorități.

Dar era pentru prima dată în viața lui când președintele Statelor Unite promitea să ajute demonstranții. Liniștit de aceste declarații, Shirzad a ieșit în stradă, ignorând avertismentele familiei și alăturându-se mulțimilor tot mai mari.

Autoritățile au început să tragă, însă ajutorul nu a venit. Pe 8 ianuarie, internetul a fost întrerupt și Iranul a intrat în beznă informațională. Shirzad a fost împușcat în timpul unui protest la Teheran și a murit câteva ore mai târziu, lăsând în urmă un fiu de 12 ani.

Citește și
femeie-cancer
O femeie a glumit că are mărul lui Adam – apoi a primit un diagnostic devastator

„Siavash a sperat până în ultimul moment că ajutorul lui Trump va veni”, a spus vărul său, vorbind sub protecția anonimatului, de teamă de represalii.

„I-am spus: «Nu te duce, e periculos». Dar el ne-a răspuns ferm: «Trump a spus că ne susține, eu merg».”

Marți, Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să „preia instituțiile”, spunându-le că „ajutorul este pe drum”, în contextul în care apăreau tot mai multe informații despre un posibil atac iminent asupra Iranului.

Însă, la doar o zi distanță, Trump și-a schimbat brusc poziția, declarând reporterilor că a primit asigurări că autoritățile iraniene nu vor executa pe nimeni, făcând un pas înapoi de la intervenția militară în Iran, cel puțin temporar.

În Iran, protestatarii au fost cuprinși de disperare. În ciuda asigurărilor lui Trump, uciderile demonstranților au continuat.

Străzile Teheranului erau goale, cu excepția camionetelor cu forțe de securitate înarmate care patrulau pe unde, cu doar câteva zile înainte, mărșăluiseră zeci de mii de oameni. Protestele au continuat în provinciile din afara capitalei, însă obținerea unei imagini clare asupra dimensiunii lor a fost dificilă din cauza blackoutului comunicațiilor.

„Au loc arestări în masă. De îndată ce atenția lui Trump se va muta în altă parte, execuțiile vor începe”, a spus un locuitor din Teheran, în mesaje transmise publicației The Guardian prin intermediul unui activist.

Iranul a intensificat urmărirea penală a protestatarilor, televiziunea de stat difuzând joi imagini cu mărturisiri forțate și cu șeful justiției iraniene interogând demonstranți reținuți. Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că protestatarii probabil nu vor beneficia de procese echitabile și că există îngrijorări grave privind condițiile în care sunt deținuți.

„Modelele anterioare din Iran arată că perioadele de tulburări pe scară largă sunt însoțite de abuzuri sporite în centrele de detenție, unde aceste grupuri sunt deosebit de vulnerabile la execuții extrajudiciare, dispariții forțate, tortură și alte forme de rele tratamente”, au scris peste 30 de organizații pentru drepturile omului într-o scrisoare comună publicată joi.

Totuși, autoritățile s-au abținut de la executarea protestatarilor, anulând în special sentința cu moartea a protestatarului Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, și anunțând că nu vor avea loc spânzurări. Trump a părut mulțumit, distribuind vestea că execuția lui Soltani nu va avea loc.

Iranienii din diaspora s-au simțit trădați. Timp de două săptămâni au urmărit reprimarea brutală de pe străzile Iranului. Mesajele de la familie au venit rar, dacă au venit, iar afirmația lui Trump că „ajutorul este pe drum” părea singura lor speranță.

„Ca persoană care trăiește în diaspora, acest lucru pare o palmă”, a spus Elham, o iraniană stabilită la Sydney. „Iranienii au mai fost dezamăgiți și înainte. De data aceasta, exista sentimentul că va fi diferit.”

Pentru mulți iranieni din străinătate, schimbarea bruscă de poziție a lui Trump a părut o victorie pentru regimul iranian. În loc să ajute la răsturnarea guvernului iranian, așa cum cereau protestatarii, Trump urma să negocieze cu acesta. Declarațiile făcute miercuri de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, la Fox News, prin care a cerut SUA să se limiteze la diplomație, nu au făcut decât să le amplifice temerile.

Sursa: The Guardian

Etichete: iran, donald trump, protestatari, Execuții, arestari,

Dată publicare: 18-01-2026 15:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
O femeie a glumit că are mărul lui Adam – apoi a primit un diagnostic devastator
Stiri externe
O femeie a glumit că are mărul lui Adam – apoi a primit un diagnostic devastator

O femeie care glumea că are un „măr al lui Adam” la gât a fost devastată să afle că, de fapt, era vorba despre o tumoră canceroasă de 6 cm.

 

VIDEO cu ”apocalipsa zăpezii”. Locuitorii unui oraș din Rusia ies din case pe ferestre, din cauza ninsorilor foarte puternice
Stiri externe
VIDEO cu ”apocalipsa zăpezii”. Locuitorii unui oraș din Rusia ies din case pe ferestre, din cauza ninsorilor foarte puternice

Locuitorii din Kamceatka, Rusia, au publicat pe rețelele sociale înregistrări video dramatice în care se vede cum încearcă să facă față unor furtuni de zăpadă extrem de puternice.

Un rapper iranian povestește scenele de groază văzute în Iran: cadavre lăsate pe străzi, ca să-i sperie pe protestatari
Stiri externe
Un rapper iranian povestește scenele de groază văzute în Iran: cadavre lăsate pe străzi, ca să-i sperie pe protestatari

Un rapper iranian care a participat la protestele din țară a spus că a văzut ”un masacru pe străzi”, sugerând că forțe străine au fost aduse pentru a înăbuși protestele.

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59