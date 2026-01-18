„El spera că ajutorul lui Trump va veni”: de ce protestatarii din Iran se simt trădați

Când Donald Trump a spus că îi va „salva” pe protestatari dacă autoritățile iraniene vor începe să tragă, Siavash Shirzad l-a crezut pe președintele american, arată The Guardian într-un reportaj.

Tatăl în vârstă de 38 de ani mai văzuse proteste izbucnind înainte, doar pentru a fi reprimate brutal de autorități.

Dar era pentru prima dată în viața lui când președintele Statelor Unite promitea să ajute demonstranții. Liniștit de aceste declarații, Shirzad a ieșit în stradă, ignorând avertismentele familiei și alăturându-se mulțimilor tot mai mari.

Autoritățile au început să tragă, însă ajutorul nu a venit. Pe 8 ianuarie, internetul a fost întrerupt și Iranul a intrat în beznă informațională. Shirzad a fost împușcat în timpul unui protest la Teheran și a murit câteva ore mai târziu, lăsând în urmă un fiu de 12 ani.

„Siavash a sperat până în ultimul moment că ajutorul lui Trump va veni”, a spus vărul său, vorbind sub protecția anonimatului, de teamă de represalii.

„I-am spus: «Nu te duce, e periculos». Dar el ne-a răspuns ferm: «Trump a spus că ne susține, eu merg».”

Marți, Trump i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să „preia instituțiile”, spunându-le că „ajutorul este pe drum”, în contextul în care apăreau tot mai multe informații despre un posibil atac iminent asupra Iranului.

Însă, la doar o zi distanță, Trump și-a schimbat brusc poziția, declarând reporterilor că a primit asigurări că autoritățile iraniene nu vor executa pe nimeni, făcând un pas înapoi de la intervenția militară în Iran, cel puțin temporar.

În Iran, protestatarii au fost cuprinși de disperare. În ciuda asigurărilor lui Trump, uciderile demonstranților au continuat.

Străzile Teheranului erau goale, cu excepția camionetelor cu forțe de securitate înarmate care patrulau pe unde, cu doar câteva zile înainte, mărșăluiseră zeci de mii de oameni. Protestele au continuat în provinciile din afara capitalei, însă obținerea unei imagini clare asupra dimensiunii lor a fost dificilă din cauza blackoutului comunicațiilor.

„Au loc arestări în masă. De îndată ce atenția lui Trump se va muta în altă parte, execuțiile vor începe”, a spus un locuitor din Teheran, în mesaje transmise publicației The Guardian prin intermediul unui activist.

Iranul a intensificat urmărirea penală a protestatarilor, televiziunea de stat difuzând joi imagini cu mărturisiri forțate și cu șeful justiției iraniene interogând demonstranți reținuți. Organizațiile pentru drepturile omului au avertizat că protestatarii probabil nu vor beneficia de procese echitabile și că există îngrijorări grave privind condițiile în care sunt deținuți.

„Modelele anterioare din Iran arată că perioadele de tulburări pe scară largă sunt însoțite de abuzuri sporite în centrele de detenție, unde aceste grupuri sunt deosebit de vulnerabile la execuții extrajudiciare, dispariții forțate, tortură și alte forme de rele tratamente”, au scris peste 30 de organizații pentru drepturile omului într-o scrisoare comună publicată joi.

Totuși, autoritățile s-au abținut de la executarea protestatarilor, anulând în special sentința cu moartea a protestatarului Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, și anunțând că nu vor avea loc spânzurări. Trump a părut mulțumit, distribuind vestea că execuția lui Soltani nu va avea loc.

Iranienii din diaspora s-au simțit trădați. Timp de două săptămâni au urmărit reprimarea brutală de pe străzile Iranului. Mesajele de la familie au venit rar, dacă au venit, iar afirmația lui Trump că „ajutorul este pe drum” părea singura lor speranță.

„Ca persoană care trăiește în diaspora, acest lucru pare o palmă”, a spus Elham, o iraniană stabilită la Sydney. „Iranienii au mai fost dezamăgiți și înainte. De data aceasta, exista sentimentul că va fi diferit.”

Pentru mulți iranieni din străinătate, schimbarea bruscă de poziție a lui Trump a părut o victorie pentru regimul iranian. În loc să ajute la răsturnarea guvernului iranian, așa cum cereau protestatarii, Trump urma să negocieze cu acesta. Declarațiile făcute miercuri de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, la Fox News, prin care a cerut SUA să se limiteze la diplomație, nu au făcut decât să le amplifice temerile.

