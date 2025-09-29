AUDIO. Reacția pilotului Turkish Airlines când a observat drona deasupra avionului, la Otopeni. „Trebuie să o ocolesc”

29-09-2025 | 19:47
O anchetă penală este în plină desfășurare după ce un pilot a raportat prezența unei drone în apropierea pistei de aterizare a Aeroportului „Henri Coandă", din București.

Florentina Bălășoiu

Incidentul, produs duminică după-amiază, a dus la suspendarea temporară a aterizărilor și decolărilor pe Otopeni. Potrivit specialiștilor de la Romatsa, drona s-a aflat deasupra aeronavei, la câteva zeci de metri. Incidentul a fost raportat imediat, iar proprietarul dronei este căutat.

„Turkish Airbus (neinteligibil) care se pregătește de aterizare raportează o dronă la o mie de picioare (aprox. 300 de metri - n.r) . Trebuie să mențin 2 mii de picioare și să o ocolesc”, a transmis pilonul aeronavei Turkish Airlines care urma să aterizeze pe Otopeni către controlorii de trafic aerian.

Incidentul a avut loc în jurul orei 14 și 26 de minute. Drona, descrisă de pilot, avea în jur de 60 de cm, era alb cu negru și se afla la o distanță de cel mult 80 de metri deasupra aeronavei.

În total cinci aeronave au intrat în zona de așteptare până când au lămurit situația autoritățile.

Timp de 40 de minute, duminică după-amiază, au fost suspendate toate aterizările și decolările de aici de pe Aeroportul din Otopeni. Autoritățile au vrut să verifice de unde a fost ridicată drona și cine este deținătorul echipamentului. Ulterior, zborurile au fost reluate în regim normal, însă pe cea de a doua pistă a aeroportului.

Bogdan Mindrescu, Director Compania Aeroporturi București: „Conform procedurii se suspendă temporal operarea până la remedierea situației, aeronavele fiind îndrumate de către controlorul de trafic într-o zonă de așteptare. Aceasta este prima măsură luată în astfel de situații”.

Potrivit legii, este strict interzisă ridicarea dronelor în apropierea aeroporturilor civile și militare din cauza pericolului major pe care îl pot reprezenta pentru aviație.

Valeriu Laurențiu Adrian Florea, Director departament operațional: „În cazul în care aeronava este lovită cu acestă dronă sau această dsau să există un damage structural la aeronavă - se pot întâmpla parbrize sparte, motoare stricate și așa mai departe - care pot conduce la un dezastru”.

Pe site-ul Romatsa, găsiți o hartă cu zonele în care este interzisă ridicarea de drone, dar și datele de contact ale autorităților care permit ridicarea acestor aparate.

Valeriu Laurențiu Adrian Florea, Director departament operațional: „Astfel de fapte sunt sancționate penal, făptașii pot fi sancționați. Trebuie să fie licențiați, conform legilor în vigoare vor fi sancționați penal”.

Poliția Română a anunțat că a deschis un dosar penal. Potrivit specialiștilor, drona ar putea aparține unor persoane implicate în organizarea unui evenimente private în zona restaurantelor din vecinătatea aeroportului.

