Cine a observat drona de la Aeroportul Otopeni. Traficul aerian a fost perturbat 40 de minute

Incident periculos pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Capitală. O dronă a fost observată de un pilot în zona pistei, chiar atunci când se afla în procedură de aterizare.

Imediat, autoritățile au luat măsuri și mai multe avioane care urmau să aterizeze au fost puse în așteptare.

În jurul orei 14:30 pilotul a anunțat prezenta dronei deasupra avionului său, în apropierea pistei de aterizare. Drona a fost sesizată între DN1 și Buftea.

Conform procedurii, a fost anunțat turnul de control, iar controlorii de trafic aerian împreună cu conducerea aeroportului au decis să suspende temporar decolările și aterizările.

Toate zborurile au fost puse în așa-numitele "puncte de așteptare", până la clarificarea informației. Nouă aeronave au fost nevoite să-și amâne aterizarea, în urma acestui incident.

După 40 de minute, s-au reluat aterizările și decolările, pe o altă pistă a aeroportului. În paralel este și o investigație pentru identificarea posesorului dronei și locul de unde a fost ridicată.

Conform legii, este interzisă ridicarea dronelor în apropierea aeroporturilor civile și militare, și a fost deja deschis un dosar penal.

În zona aeroportului sunt mai multe localuri de evenimente. E posibil ca drona să fi fost ridicată la un eveniment privat.

