Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York. Două persoane au fost rănite. FOTO

Stiri externe
02-10-2025 | 10:31
Două avioane s-au ciocnit pe un aeroport din New York
Sursa foto: X

Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Accidentul în care au fost implicate două avioane aparţinând companiei aeriene regionale a Delta Air Lines, Endeavor Air, a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în timp ce unul dintre avioane ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare, potrivit autorităţilor.

O persoană a fost spitalizată după ce a suferit "răni care nu îi pun viaţa în pericol", au declarat autorităţile. Delta a declarat că un membru al echipajului a suferit răni minore.

Ambele aeronave erau Bombardier CRJ900. Aeroportul, unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite, nu a fost închis.

Citește și
soldati, nato, exercitiu militar
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO

Delta, compania-mamă a Endeavor Air, a declarat că "va coopera cu toate autorităţile competente pentru a revizui" măsurile de siguranţă în urma a ceea ce compania aeriană a descris într-un comunicat drept "o coliziune la viteză mică în timpul rulajului la sol".

Potrivit companiei, o aripă a aeronavei care se pregătea de decolare a intrat în contact cu fuselajul avionului care tocmai aterizase.


Cele două aeronave transportau în total 93 de pasageri şi membri ai echipajului, a declarat compania.

Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, avioane,

Dată publicare: 02-10-2025 10:31

Articol recomandat de sport.ro
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Citește și...
Români urcați în avioane și trimiși înapoi acasă, de administrația Trump. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova
Stiri actuale
Români urcați în avioane și trimiși înapoi acasă, de administrația Trump. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova

Statele Unite ale Americii au deportat în România aproape 400 de conaţionali.

Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO
Stiri externe
Propaganda Kremlinului răstoarnă realitatea: Rusia, „victimă” în fața NATO

Pe măsură ce Rusia testează frontierele estice ale NATO cu drone și avioane de luptă, Kremlinul rescrie realitatea pentru un public epuizat de război.

VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate
Stiri externe
VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate

Unitatea ucraineană supranumită „Fantome” a revendicat încă două avioane rusești distruse, săptămâna aceasta, susținând că a distrus două avioane de transport rusești și a lovit două sisteme radar într-un atac cu drone.

Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice
Stiri externe
Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice

Două avioane de luptă Gripen, aparținând Forțelor Aeriene Ungare, au interceptat joi cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice, a anunțat Comandamentul Aerian al NATO.

Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO
Stiri externe
Kremlinul numește ”isterie” îngrijorarea țărilor pe teritoriul cărora intră avioanele de luptă rusești. Avertizarea NATO

Kremlinul a calificat drept "isterie" acuzaţiile privind pătrunderea unor avioane ruseşti în spaţiul aerian NATO, după ce Donald Trump a declarat că ţările Alianţei Nord-Atlantice ar trebui să doboare aeronavele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Recomandări
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă
Stiri externe
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată
Stiri externe
Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată

Situație critică peste ocean, la peste 24 de ore după ce guvernul federal a rămas fără finanțare. Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28