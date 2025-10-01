Aproape 400 de români au fost deportaţi din SUA. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova

01-10-2025 | 20:15
Statele Unite ale Americii au deportat în România aproape 400 de conaţionali.

Cei mai mulţi pentru că locuiau ilegal, însă unii dintre ei au comis şi infracțiuni, aşa că urmează să-și execute pedeapsa la noi în țară.

Până acum, cel puțin 23 au fost încarcerați în Penitenciarul Rahova. Administrația Trump ar mai avea în custodie în centrele americane pentru imigrări încă 2.300 de români. Și Regatul Unit a trimis recent în ţară 47 de migranți, după ce au primit câte 2.000 de lire sterline pentru reabilitare.

Sursa: Pro TV

Peste 120 de români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost repatriați în România
Stiri actuale
Peste 120 de români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost repatriați în România

Peste 120 de cetăţeni români care se aflau în zona de conflict armat din Orientul Apropiat au ajuns, vineri dimineaţă, în România, fiind repatriaţi la cerere de către Guvernul României.

Care este prima țară din Uniunea Europeană care îşi va evacua cetăţenii din Israel. Sute de oameni vor fi repatriați
Stiri externe
Care este prima țară din Uniunea Europeană care îşi va evacua cetăţenii din Israel. Sute de oameni vor fi repatriați

Ministerul de Externe al Poloniei a anunţat că va evacua aproximativ 200 de cetăţeni din Israel, devenind astfel prima ţară din UE care face acest lucru în contextul escaladării tensiunilor cu Iranul, relatează POLITICO.  

Netanyahu: „Teheranul arde. Sunt evacuări masive, dar iranienii ascund asta”. Republica Islamică își menține poziția fermă
Stiri externe
Netanyahu: „Teheranul arde. Sunt evacuări masive, dar iranienii ascund asta”. Republica Islamică își menține poziția fermă

80 din cei 385 de cetățeni români din Israel și Iran, care au cerut să fie repatriați, au fost deja evacuați terestru, anunță Ministerul român de Externe.

Zeci de români şi familiile acestora au fost repatriaţi din Liban. Cât plătesc cei care vor să fugă din calea războiului
Stiri externe
Zeci de români şi familiile acestora au fost repatriaţi din Liban. Cât plătesc cei care vor să fugă din calea războiului

De teama războiului, româncele stabilite de mulți ani în Liban, își iau copiii și soții, și vin în țară. Au primit ajutorul Guvernului de la București, iar Forțele Aeriene, au trimis deja la Beirut, două aeronave.

Ce spune MApN despre cei 41 de români evacuați din Gaza care nu au putut ajunge acasă pentru că avionul s-a defectat
Stiri actuale
Ce spune MApN despre cei 41 de români evacuați din Gaza care nu au putut ajunge acasă pentru că avionul s-a defectat

Cei 41 de români evacuați din Gaza care nu au mai putut ajunge în țară după ce avionul MapN care trebuia să-i aducă acasă s-a defectat la Cairo vor fi repatriați duminică dimineața, potrivit ministerului român al Apărării.

 

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

