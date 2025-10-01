Aproape 400 de români au fost deportaţi din SUA. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova

Cei mai mulţi pentru că locuiau ilegal, însă unii dintre ei au comis şi infracțiuni, aşa că urmează să-și execute pedeapsa la noi în țară.

Până acum, cel puțin 23 au fost încarcerați în Penitenciarul Rahova. Administrația Trump ar mai avea în custodie în centrele americane pentru imigrări încă 2.300 de români. Și Regatul Unit a trimis recent în ţară 47 de migranți, după ce au primit câte 2.000 de lire sterline pentru reabilitare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













