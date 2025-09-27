VIDEO. Misterioasa unitate ucraineană ”Fantome” vânează avioane de luptă rusești în Crimeea. Încă două lovituri, executate

Unitatea ucraineană supranumită „Fantome” a revendicat încă două avioane rusești distruse, săptămâna aceasta, susținând că a distrus două avioane de transport rusești și a lovit două sisteme radar într-un atac cu drone.

Direcția de informații militare a Ucrainei (HUR) a anunțat că unitatea a distrus două avioane rusești An-26, descriind acest lucru ca parte a eforturilor continue de eliminare a țintelor rusești de mare valoare din peninsula Crimeea ocupată.

Antonov An-26, denumit de NATO „Curl”, este un avion de transport cu două motoare turbopropulsate, proiectat inițial în Uniunea Sovietică. Avionul a intrat în serviciu pentru prima dată în 1970 și nu mai este produs din anii 1980.

Potrivit Business Insider, HUR afirmă că atacul a lovit și o stație radar de supraveghere a suprafeței și un sistem radar MR-10M1 „Mys M1” de coastă. Rusia nu a comentat atacul.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat, de asemenea, acest atac și a distribuit imagini video cu ceea ce pare a fi atacul cu drone, împreună cu clipuri cu aeronave în flăcări. Ministerul Apărării susține că vechile aeronave rusești au fost distruse.

Two russian An-26 aircraft and coastal radars — another targets destroyed by the @DI_Ukraine “Ghosts” in Crimea. During a raid on the Crimea peninsula, Ukrainian forces destroyed two russian An-26 transport aircraft and also struck a surface surveillance radar station and the… pic.twitter.com/6j1V9R9li4 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 25, 2025

Ucraina nu a precizat ce tip de drone au fost utilizate sau cum au fost folosite, dar forțele ucrainene au folosit drone de atac cu rază lungă și scurtă de acțiune pentru a ataca avioane rusești staționate la bazele aeriene din Crimeea ocupată și din Rusia.

Aceste tactici ucrainene au fost eficiente în atacarea unor capacități rusești și au stârnit chiar noi îngrijorări că bazele aeriene occidentale ar putea fi vulnerabile la un stil similar de atac și ar putea avea nevoie de apărare mai puternică.

Anunțul HUR a venit după ce, luni, a declarat că „Ghosts” (”Fantome”, trad.) a distrus două aeronave rusești Be-12 „Chaika” într-un atac în Crimeea, numindu-l primul moment din istorie în care aeronava, despre care se spune că Rusia o folosește pentru a vâna drone navale inamice, a fost distrusă în luptă.

Dincolo de recentele atacuri asupra avioanelor de război rusești, unitatea ucraineană „Ghosts” (”Fantome”) a revendicat o serie de lovituri asupra echipamentelor și bazelor rusești, în special în Crimeea, deși detaliile sunt limitate.

De exemplu, Ucraina a anunțat anterior că a lovit componente ale unui sistem de apărare aeriană rus S-400 „Triumf”, precum și alte ținte radar și de comunicații.

Este o unitate specială care face parte din HUR, care își descrie scopul ca fiind „demilitarizarea Crimeei ocupate temporar”. A distrus avioane și sisteme de apărare aeriană rusești, a lovit baze rusești și a vizat infrastructura de supraveghere rusă, precum și a efectuat vânători nocturne pentru a căuta active rusești.

Ucraina a atacat ținte militare rusești în Crimeea și în zona Mării Negre în timpul invaziei rusești pe scară largă, folosind drone aeriene, rachete și drone maritime. Pe lângă lovirea avioanelor, atacurile sale au avariat cartierul general al armatei ruse și au avariat și scufundat nave rusești, Rusia mutând o mare parte din flota sa din Marea Neagră în ape mai sigure, mai departe de Ucraina.

Crimeea este extrem de importantă pentru Ucraina. Rusia ocupă peninsula din 2014, iar recuperarea acesteia este un obiectiv major pentru Kiev.

