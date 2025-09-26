Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice

Stiri externe
26-09-2025 | 08:14
avioane de lupta
Facebook/honvedelem.hu

Două avioane de luptă Gripen, aparținând Forțelor Aeriene Ungare, au interceptat joi cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice, a anunțat Comandamentul Aerian al NATO.

autor
Stirileprotv

Intervenția vine pe fondul unor incidente recurente cu avioane rusești, inclusiv încălcări ale spațiului aerian al statelor membre NATO și doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei, aminteşte Kiev Independent.

Întreg articolul pe Spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: Rusia, Ungaria, avioane de lupta,

Dată publicare: 26-09-2025 08:14

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Alertă în Danemarca. Ministru: „Un atac hibrid cu diferite tipuri de drone, totul indică un actor profesionist”
Stiri externe
Alertă în Danemarca. Ministru: „Un atac hibrid cu diferite tipuri de drone, totul indică un actor profesionist”

Pentru a doua oară în această săptămână, drone misterioase au perturbat spațiul aerian al Danemarcei.

Reacția dură a ambasadorului Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: Va fi război
Stiri externe
Reacția dură a ambasadorului Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: Va fi război

În ultimele două săptămâni, au crescut intruziunile în spațiul NATO: drone de atac în Polonia, MiG-39 în Estonia, drone de supraveghere în Copenhaga și Oslo, ceea ce ridică semne de întrebare privind reacția necesară, notează RTL.

Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar
Stiri externe
Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar

Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP, preluat de News.ro.

Recomandări
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile
Stiri actuale
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian

Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei ţări, arată o analiză The Guardian.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28