Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice
Două avioane de luptă Gripen, aparținând Forțelor Aeriene Ungare, au interceptat joi cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice, a anunțat Comandamentul Aerian al NATO.
Intervenția vine pe fondul unor incidente recurente cu avioane rusești, inclusiv încălcări ale spațiului aerian al statelor membre NATO și doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei, aminteşte Kiev Independent.
Sursa: spotmedia.ro
26-09-2025 08:14