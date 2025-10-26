Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar

26-10-2025 | 14:59
robert fico
Getty

Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

Slovacia a oprit ajutorul militar de stat pentru Ucraina când guvernul lui Fico a ajuns la putere în 2023, dar a permis în continuare vânzări comerciale. Fico are opinii diferite faţă de statele Uniunii Europene în ceea ce priveşte războiul, spunând că soluţia nu se află pe câmpul de luptă.

UE caută soluții financiare pentru Kiev

Liderii din UE au convenit joi să răspundă „nevoilor financiare presante" ale Ucrainei pentru următorii doi ani, dar au amânat aprobarea unui plan de utilizare a activelor ruseşti îngheţate pentru a finanţa un împrumut de 140 de miliarde de euro către Kiev.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că banii ar putea fi folosiţi imediat pentru a consolida apărarea aeriană, flota aeriană şi poziţiile de pe linia frontului ale Ucrainei.

„Refuz să permit Slovaciei să participe la orice schemă financiară care vizează ajutarea Ucrainei să gestioneze războiul şi cheltuielile militare", a declarat Fico într-o conferinţă de presă televizată.

lgbtq
Slovacia limitează drepturile LGBTQ+ printr-un amendament adoptat tacit. Fico invocă „tradițiile strămoșilor”

Fico critică sancțiunile și avertizează asupra efectelor

Fico a criticat, de asemenea, sancţiunile UE împotriva Rusiei pentru războiul său din Ucraina, spunând că acestea afectează mai mult Europa.

Slovacia şi Ungaria, ambele cumpărătoare de resurse energetice ruseşti, trebuie acum să facă faţă efectelor sancţiunilor SUA impuse companiilor petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, care urmează să intre în vigoare luna viitoare.

Întrebat duminică despre aceste riscuri, Fico a declarat că rafinăria slovacă Slovnaft face parte din grupul ungar de petrol şi gaze MOL şi nu este un cumpărător de petrol.

„În acest moment, nu evaluăm situaţia în acest fel", a spus Fico în primele sale comentarii de când Statele Unite au anunţat sancţiunile săptămâna trecută.

Vineri, prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că Budapesta lucrează la găsirea unei modalităţi de a eluda sancţiunile SUA.

Sursa: Agerpres

