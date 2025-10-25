CNN: Un „prieten” anonim al lui Trump a donat 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti armata

25-10-2025 | 08:49
Administrația Trump intenționează să folosească o donație de 130 de milioane de dolari, oferită de un aliat anonim al președintelui, pentru a plăti soldații activi în perioada blocajului guvernamental, a confirmat vineri Departamentul Apărării.

„Donaţia a fost făcută cu condiţia să fie folosită pentru a compensa costurile salariilor şi beneficiilor membrilor serviciilor armate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat pentru CNN, adăugând că banii au fost acceptaţi în baza „autorităţii generale de acceptare a donaţiilor” a departamentului.

Această măsură marchează o abatere semnificativă de la procedura normală de finanţare a armatei, care se bazează în mod tradiţional pe fonduri publice aprobate de Congres. Decizia a ridicat întrebări imediate despre identitatea donatorului şi motivele pentru care a făcut o donaţie de o asemenea amploare guvernului.

Donația acoperă doar o mică parte din cheltuieli

Totuşi, donaţia de 130 de milioane de dolari este puţin probabil să acopere o parte semnificativă a salariilor celor aproximativ 1,3 milioane de militari activi, rezultând o medie de circa 100 de dolari per soldat.

Membrii Congresului din ambele tabere politice au declarat vineri că solicită mai multe informaţii din partea administraţiei privind detaliile donaţiei, dar că nu au primit încă nicio explicaţie oficială.

Democraţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea acesteia, argumentând că autoritatea de acceptare a donaţiilor invocată de Pentagon permite primirea cadourilor doar pentru scopuri foarte specifice – cum ar fi finanţarea şcolilor militare, spitalelor, cimitirelor sau sprijinirea militarilor răniţi şi a persoanelor aflate în întreţinerea celor răniţi sau ucişi în timpul misiunilor. Donaţiile pot fi, de asemenea, supuse restricţiilor suplimentare, mai stricte, dacă provin de la guverne sau organizaţii străine.

„Folosirea donaţiilor anonime pentru finanţarea armatei noastre ridică întrebări alarmante – dacă nu cumva propriii noştri soldaţi riscă să fie, la propriu, cumpăraţi şi plătiţi de puteri străine”, a declarat senatorul democrat Chris Coons din Delaware, membru de rang înalt al subcomisiei pentru bugetul apărării din Senat.

Democrații acuză că este încălcată legea

Experţii în buget au ridicat, de asemenea, întrebări dacă folosirea donaţiei pentru plata soldaţilor nu încalcă Legea privind deficitul bugetar (Antideficiency Act), care interzice agenţiilor federale să folosească fonduri peste cele alocate de Congres.

Democraţii au acuzat administraţia Trump că a încălcat această lege în repetate rânduri în timpul blocajului guvernamental, inclusiv prin decizia de a concedia mii de angajaţi federali.

„Legea privind deficitul bugetar (Antideficiency Act) prevede în mod explicit că donaţiile private nu pot fi folosite pentru a compensa o lipsă de fonduri aprobate”, a declarat Bill Hoagland, fost consilier bugetar republican în Senat, actualmente vicepreşedinte senior la Bipartisan Policy Center.

„Cred că pot accepta donaţia, dar nu o pot folosi în acest scop, pentru că legea este foarte clară”, a declarat Hoagland pentru CNN.

Trump a promovat joi donaţia de 130 de milioane de dolari, despre care a spus că a venit de la „un prieten de-al meu” şi că scopul era acoperirea deficitului bugetar militar. El a refuzat să dezvăluie identitatea donatorului, spunând că „nu îşi doreşte recunoaştere publică”.

Ca răspuns la întrebările legate de identitatea donatorului şi de posibilele legături cu entităţi sau interese străine, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a direcţionat întrebările către Departamentul Apărării şi Trezorerie. Departamentul Apărării a redirecţionat apoi întrebările înapoi către Casa Albă, iar Trezoreria nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii, precizează CNN.

Pentagonul a descris donaţia drept o contribuţie „anonimă” şi nu a răspuns la întrebările legate de intenţia de a informa Congresul cu privire la modul în care va fi folosită.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-10-2025 08:49

