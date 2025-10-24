Salariile restante din Armata SUA, plătite de „un prieten” de-ai lui Trump. Este un donator privat bogat

24-10-2025 | 12:32
Armata SUA e plătită din donații, a recunoscut președintele Donald Trump, care a spus că salariile militarilor au fost acoperite de un donator privat, „un prieten” pe perioada blocajului guvernamental bugetar.

autor
Mihai Niculescu

Un donator privat bogat a oferit 130 de milioane de dolari guvernului american pentru a acoperi potenţialele deficite salariale militare cauzate de blocajul administrativ în derulare, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Trump l-a lăudat pe bogatul donator al Armatei SUA, numindu-l patriot şi „prieten de-al meu", dar a refuzat să-i spună numele.

„Ne-a sunat zilele trecute şi ne-a spus: 'Aş dori să acopăr orice deficit pe care îl aveţi din cauza închiderii blocajului democrat, pentru că iubesc armata şi iubesc ţara'", a afirmat Trump.
Administraţia se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a se asigura că militarii activi îşi primesc salariile, în ciuda impasului bugetar. Trump a semnat anterior un ordin executiv care cerea Pentagonului să redirecţioneze fondurile de cercetare neutilizate pentru a acoperi salariile.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a spus că schimbarea finanţării militare este o soluţie temporară şi a avertizat că trupele ar putea în curând să nu mai fie plătite dacă Congresul nu reuşeşte să adopte o rezoluţie bugetară.

Guvernul federal al SUA este parţial închis de la 1 octombrie, deoarece membrii Congresului sunt în pline controverse în ceea ce priveşte un nou buget, disputele privind subvenţiile pentru asistenţă medicală fiind în centrul impasului.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 24-10-2025 11:59

