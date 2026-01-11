Un bărbat de 73 de ani din Oradea a fost bătut cu pumnii, picioarele și bâtele de trei tineri. De la ce au pornit violențele

Doi tineri au fost duși la audieri, după ce împreună cu un alt prieten au atacat un bărbat de 73 de ani, într-un cartier din Oradea.

Bătrânul le-ar fi cerut agresorilor să nu mai arunce cu bulgări în geamurile blocului în care stătea, pentru că fac gălăgie.

Au urmat scene de o violență extremă. Victima a fost lovită cu pumnii, picioarele și bâtele și a ajuns la spital.

Episodul violent a fost filmat de un martor, de la geam.

În imagini se observă cum cei trei agresori îl lovesc puternic cu bâtele, în mod repetat, pe bătrânul care e deja la pământ.

Continuă atacul cu picioarele, iar apoi doi dintre ei se retrag, urmați de cel de-al treilea.

Incidentul a avut loc vineri noaptea, într-un cartier din Oradea, cu case și blocuri.

Bărbatul de 73 de ani povestește că a auzit zgomote puternice și a ieșit la geam, ca să vadă ce se întâmplă.

Corneliu Popescu, victimă: „Și-am ieșit la geam și le-am zis: «Măi!», da ei loveau cu bulgăre din ăsta, înghețat, loveau geamul la vecinul. Ei au motivat că căutau un prieten. Și am coborât la ei.”

Când bătrânul a ajuns în fața blocului, discuția a degenerat rapid în violențe.

Corneliu Popescu, victimă: „Și-o sărit pe mine cu picioarele, cu astea, m-au lovit cu ceva botă, mi-o dat p-aicea pe la spate, pe la coaste, capul pe-aicea umflat. M-o dat jos.”

Zgomotele au fost auzite și de vecinii din zonă.

Vecin: „Prima dată au venit niște fete, și-au venit încoace, după aia or fugit niște băieți după ele.”

Soția victimei și un vecin au sunat la 112. Polițiștii au reușit să-i prindă pe agresori, la câteva străzi distanță.

Alin Laza, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor: „Pe fondul unui conflict spontan, trei tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, ar fi agresat un bărbat de 73 de ani, din Oradea, pe care l-ar fi lovit cu obiecte contondente și cu picioarele, la nivelul corpului și capului.”

Specialiștii spun că astfel de episoade violente sunt favorizate de lipsa controlului emoțional, specifică adolescenței.

Ioana Bugle, psiholog: „În perioada adolescenței, controlul impulsurilor nu este complet dezvoltat. Acest aspect poate să determine adolescentul să reacționeze violent la o critică din partea unui adult, pe care o consideră ca o atacare a propriei persoane. A fost o reacție disproporționată, fără să ia în evaluare consecințele faptelor lor.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar ancheta continuă sub coordonarea unui procuror.

