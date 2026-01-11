Un bărbat de 73 de ani din Oradea a fost bătut cu pumnii, picioarele și bâtele de trei tineri. De la ce au pornit violențele

11-01-2026 | 09:36
Doi tineri au fost duși la audieri, după ce împreună cu un alt prieten au atacat un bărbat de 73 de ani, într-un cartier din Oradea. 

Călin Ardelean

Bătrânul le-ar fi cerut agresorilor să nu mai arunce cu bulgări în geamurile blocului în care stătea, pentru că fac gălăgie.

Au urmat scene de o violență extremă. Victima a fost lovită cu pumnii, picioarele și bâtele și a ajuns la spital.

Episodul violent a fost filmat de un martor, de la geam.

În imagini se observă cum cei trei agresori îl lovesc puternic cu bâtele, în mod repetat, pe bătrânul care e deja la pământ.

Continuă atacul cu picioarele, iar apoi doi dintre ei se retrag, urmați de cel de-al treilea.

Incidentul a avut loc vineri noaptea, într-un cartier din Oradea, cu case și blocuri.

Bărbatul de 73 de ani povestește că a auzit zgomote puternice și a ieșit la geam, ca să vadă ce se întâmplă.

Corneliu Popescu, victimă: „Și-am ieșit la geam și le-am zis: «Măi!», da ei loveau cu bulgăre din ăsta, înghețat, loveau geamul la vecinul. Ei au motivat că căutau un prieten. Și am coborât la ei.”

Când bătrânul a ajuns în fața blocului, discuția a degenerat rapid în violențe.

Corneliu Popescu, victimă: „Și-o sărit pe mine cu picioarele, cu astea, m-au lovit cu ceva botă, mi-o dat p-aicea pe la spate, pe la coaste, capul pe-aicea umflat. M-o dat jos.”

Zgomotele au fost auzite și de vecinii din zonă.

Vecin: „Prima dată au venit niște fete, și-au venit încoace, după aia or fugit niște băieți după ele.”

Soția victimei și un vecin au sunat la 112. Polițiștii au reușit să-i prindă pe agresori, la câteva străzi distanță.

Alin Laza, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor: „Pe fondul unui conflict spontan, trei tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, ar fi agresat un bărbat de 73 de ani, din Oradea, pe care l-ar fi lovit cu obiecte contondente și cu picioarele, la nivelul corpului și capului.”

Specialiștii spun că astfel de episoade violente sunt favorizate de lipsa controlului emoțional, specifică adolescenței.

Ioana Bugle, psiholog: „În perioada adolescenței, controlul impulsurilor nu este complet dezvoltat. Acest aspect poate să determine adolescentul să reacționeze violent la o critică din partea unui adult, pe care o consideră ca o atacare a propriei persoane. A fost o reacție disproporționată, fără să ia în evaluare consecințele faptelor lor.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar ancheta continuă sub coordonarea unui procuror.

Sursa: Pro TV

Etichete: oradea, bataie, violente,

Dată publicare: 11-01-2026 08:28

