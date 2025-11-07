Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO

Donald Trump a declarat vineri la Casa Albă că îi ”place foarte mult de poporul român”. ”E un popor minunat”, a spus președintele SUA în conferința de presă pe care a ținut-o alături de premierul maghiar Viktor Orban.

Donald Trump a lăudat vineri pentru prima dată România, în termeni neobișnuit de elogioși, iar asta s-a întâmplat chiar după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul maghiar Viktor Orban.

”Mie îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat”, a declarat Trump la Casa Albă.

În conferința de presă ținută alături de Viktor Orban, unul dintre subiectele abordate de jurnaliști a fost și cel al retragerii de trupe americane din România, scrie TVR Info.

Q: “Last month, you said that you would not withdraw US troops from Europe, yet two weeks later, the Pentagon…decided to withdraw a significant number of troops from Romania. Have you changed your mind, or did the Pentagon ignore your assurance?” Trump: “No. They don't ignore… pic.twitter.com/Re3cpjSixw — The Bulwark (@BulwarkOnline) November 7, 2025

”Vorbind despre Europa ultima oară ați menționat faptul că nu veți retrage trupe americane din Europa și apoi Pentagonul a anunțat că a decis să retragă un număr de trupe din România. Pentagonul a ignorat asigurările dumneavoastră?”, a întrebat un jurnalist.

Donald Trump, președintele SUA: Nu, ei nu mă ignoră, însă există schimbări. Mutăm oameni, un pic, în jur… Mie îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat. Pete (Hegseth, șeful Pentagonului – n.r.) poți să spui două cuvinte?

Pete Hegseth, șeful Pentagonului: ”Da. Nimic nu a fost lipsit de coordonare. Trupe americane vor rămâne staţionate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor”.

