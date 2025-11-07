Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO

Stiri externe
07-11-2025 | 21:11
donald trump
IMAGO

Donald Trump a declarat vineri la Casa Albă că îi ”place foarte mult de poporul român”. ”E un popor minunat”, a spus președintele SUA în conferința de presă pe care a ținut-o alături de premierul maghiar Viktor Orban.  

autor
Cristian Anton

Donald Trump a lăudat vineri pentru prima dată România, în termeni neobișnuit de elogioși, iar asta s-a întâmplat chiar după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul maghiar Viktor Orban.

”Mie îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat”, a declarat Trump la Casa Albă.

În conferința de presă ținută alături de Viktor Orban, unul dintre subiectele abordate de jurnaliști a fost și cel al retragerii de trupe americane din România, scrie TVR Info.

Vorbind despre Europa ultima oară ați menționat faptul că nu veți retrage trupe americane din Europa și apoi Pentagonul a anunțat că a decis să retragă un număr de trupe din România. Pentagonul a ignorat asigurările dumneavoastră?”, a întrebat un jurnalist.

”Mie îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat”

Donald Trump, președintele SUA: Nu, ei nu mă ignoră, însă există schimbări. Mutăm oameni, un pic, în jur… Mie îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat. Pete (Hegseth, șeful Pentagonului – n.r.) poți să spui două cuvinte?

Pete Hegseth, șeful Pentagonului: ”Da. Nimic nu a fost lipsit de coordonare. Trupe americane vor rămâne staţionate în România, dar vor exista unele modificări în modul de rotaţie a militarilor”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, donald trump, lauda, popor,

Dată publicare: 07-11-2025 20:58

