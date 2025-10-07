Trump nu a renunțat niciodată la ideea de a obține Groenlanda, avertizează premierul danez

Președintele american Donald Trump poate că a uitat momentan de Groenlanda, dar va reveni la acest subiect, a avertizat marți premierul danez Mette Frederiksen.

Trump a fost anterior obsedat de insula arctică — un teritoriu autonom al Danemarcei, bogat în zăcăminte vaste de minerale rare, în mare parte neexploatate — și a refuzat să excludă posibilitatea de a trimite trupe sau de a exercita presiuni economice pentru a o cuceri.

Deși în ultimele luni nu a mai făcut declarații publice despre Groenlanda, aparent concentrându-se pe alte teme, Frederiksen a spus marți că această pauză este doar temporară.

„În acest moment pare un subiect îndepărtat. Poate că avem senzația că putem răsufla ușurați”, a declarat ea la deschiderea Parlamentului danez. „Dar cred că nu putem face asta.”

Ea a adăugat că populația Groenlandei, de aproximativ 60.000 de locuitori, trăiește în continuare cu teama unei posibile preluări americane.

„Imaginați-vă cum este să trăiești într-una dintre micile așezări de pe coastă... când cea mai puternică superputere a lumii vorbește despre tine ca despre ceva ce poate fi cumpărat, deținut, ceva ce trebuie avut”, a spus Frederiksen.

„Indiferent ce se întâmplă, sprijinim Groenlanda în a-și decide singură viitorul. Și nu vom fi amenințați sau intimidați să facem ceva ce este în mod evident greșit”, a adăugat ea.

După presiunile exercitate de Trump, Groenlanda a încercat să își aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri, ca o formă de protecție în fața Washingtonului, și se pregătește să semneze un parteneriat privind mineralele critice cu Regatul Unit.

Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat pentru POLITICO în luna mai că insula este interesată să exploreze parteneriate comerciale cu țări cu viziuni similare și l-a criticat pe Trump pentru retorica sa agresivă.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, urmează să se adreseze Parlamentului European de la Strasbourg miercuri.

